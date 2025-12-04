Když zazní jméno Jan Saudek, lidem se vybaví jeho typické fotografie a také zástupy milenek, se kterými se nikdy netajil, právě naopak. To všechno Pavlína Saudková věděla, když do vztahu s ním šla. „Jan potřebuje být středobodem vesmíru a trošku ho irituje, když se mu někdo nepodvolí. A já to udělala. Žádná z žen, které měl přede mnou, se nepostavila takhle na zadní jako já. Na druhou stranu mu to ale imponovalo,“ říká Saudková, která má s fotografem tři děti.
"Nebyla jsem tak nešťastná, abych odešla," říká o vztahu se Saudkem jeho žena
Fotograf Jan Saudek a novinářka Pavlína Saudková už tvoří pár více než dvě desetiletí. Pavlína ale přiznává, že to, jak to chodí u nich doma, není zcela běžné, a říká, že dnes by některé věci dělala jinak.
Pavlína přiznává, že jejich soužití bylo vždy náročné. Zejména v okamžiku, kdy se rozhodla neopustit svou kariéru. „Jan vždycky tvrdil, že se o své ženy, o svoji rodinu dokáže postarat. Já jsem ale nechtěla být jenom ženou v domácnosti,“ říká s tím, že byla první ženou, která se Janovi v jeho přáních dokázala vzepřít a prosadit si svou. „A v tomhle umím bruslit hezky, poskládala jsem to tak, aby byl spokojený jak Jan, tak já,“ popisuje, že vždy na něj brala velké ohledy. „Hlavně jsem se snažila přizpůsobit potřebám Jana, udělat mu takové podmínky, aby měl klid na malování, dělání fotek, na práci..,“ uznává Saudková.
Aby vyhověla manželovým potřebám, trávila s dětmi hodně času mimo domov. „Naštěstí syn vstával brzy, tak jsme se zabalili, odjeli do redakce a vraceli se podle domluvy s Janem mezi pátou až sedmou hodinou odpoledne. Aby měl skutečně dostatek prostoru pro sebe a taky svobodu. Je ale pravda, že dneska bych to už asi dělala jinak a trávila víc času se svým dítětem jinde než v kanceláři a na schůzkách. Na druhou stranu to nevypadá, že by některé z dětí tím utrpělo,“ vzpomíná fotografova osudová žena v rozhovoru pro iDnes. „A to, že jsem byla často mimo dům, byl možná jeden z důvodů, proč jsme spolu vydrželi jedenadvacet let,“ zamýšlí se.
Podle ní je život po boku někoho tak talentovaného vždy náročný. Saudek totiž nehodlá ze svých manýrů ustupovat. „Jan miluje, když dostane chuť trávit s někým čas, aby ten člověk byl k dispozici. Takže je to velké malé dítě a takovým zůstal. Ale já si myslím, že k tomu, co dělal, k té tvorbě a bohémství to do určité míry patří. Bez toho a bez svých traumat by nedělal takové fotografie, jaké dělal,“ dodává Saudková s tím, že si je vědoma toho, že po boku někoho jiného by jí možná bylo lépe. „Kdybych se na náš život podívala zvenku, viděla bych spoustu otazníků, proč v takovém vztahu zůstávat, protože Jan má spoustu „much“. Ale já jsem se v tom, co jsem žila, necítila tak nešťastně, aby mě to nutilo z toho vztahu odejít,“ uzavřela téma.