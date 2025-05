"Ženskou práci nikdo neocení a chlapi jsou jako pralidi," říká Bořek Slezáček

„Naše civilizace stojí na neskutečném množství neplacené práce, kterou převážně vykonávají ženy v rámci udržování chodu domácnosti a výchovy dětí. Netvrdíme, že se v tom neposunujeme, je řada chlapů, kteří se nechovají jako pralidi a doma se snaží pomáhat, ale ruku na srdce, na kom toho spočívá nejvíc? Je to práce, kterou nikdo moc neocení, všichni ji považujeme za samozřejmost, ale přitom by se bez ní náš svět zhroutil," řekl Slezáček pro iDnes s tím, že on doma rozhodně všechno nenechává na své partnerce. Například kuchyně je v jejich domácnosti jeho teritoriem.