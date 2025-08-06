Reklama
Místo letních radostí smutek a úzkosti. Letní deprese je častější, než se zdá

Studentka, smutek
Studentka, smutekFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Léto – doba, kdy „bychom měli být šťastní“. Prázdniny, dovolené, delší dny, zmrzlina, výlety, lehké šaty. Jenže co když se místo radosti dostaví úzkost, podrážděnost, prázdno nebo sklíčenost? Nejste v tom sami. I v létě se totiž může objevit něco, čemu odborníci říkají sezonní deprese s letním nástupem – a není o nic méně skutečná než ta zimní. Co se s tím dá dělat, radí psycholožka.

Letos červenec rozhodně nepřipomínal sluncem zalité léto. Déšť, bouřky, zataženo – a s tím i často zatažená nálada. Očekávání, že „léto si konečně užijeme, zůstala nenaplněná. Zklamání, pocit ztraceného času, smutek nebo podrážděnost jsou zcela normální reakce, když se těšíme – a ono to nepřijde.

Letní deprese může být nenápadná. Lidé často cítí tlak na to, aby si užívali, byli veselí, cestovali, trávili čas venku. A pokud to nejde – kvůli počasí, zdravotním potížím nebo osobní situaci – cítí vinu nebo selhání.

Zatímco sezonní afektivní porucha (SAD) je běžně spojována s podzimem a zimou, kdy málo světla a kratší dny vedou u některých lidí k únavě, letargii a depresivní náladě, výzkumy posledních let ukazují, že podobné potíže mohou nastávat i během léta, potvrzuje psycholožka Šárka Miková. Letní deprese, tedy méně známá varianta SAD, má však poněkud odlišný průběh – namísto únavy, zvýšené potřeby spánku a přibývání na váze se objevují podrážděnost, úzkost, poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu a úbytek na váze.“

Jak poznat, že nejde jen o špatnou náladu?

Letní deprese se může projevovat různě:

To všechno může zhoršovat i fakt, že kolem sebe vidíte, jak si ostatní „užívají“ – na sítích, v okolí, v médiích. Můžete mít pocit, že s vámi je něco špatně. Není.

První krok je přiznat si, že se necítíme dobře – a že to neznamená, že jsme špatní nebo nevděční. Emoce mají svůj důvod a potřebují být slyšeny. Neporovnávejte se s ostatními. Každý prožívá léto jinak – někdo čerpá sílu z klidu a samoty, jiný z cestování nebo setkávání. Pokud zrovna prožíváte období smutku, je v pořádku zpomalit a naslouchat svému tělu i mysli.

Co za to může? Není to jen o počasí

Ačkoli jsou náznaky výskytu letní deprese stále častější, odborníci upozorňují, že výzkumy v této oblasti zatím nejsou dostatečně rozsáhlé na to, aby bylo možné s jistotou určit příčiny či efektivní léčbu, upozorňuje Miková. A rozhodně za to nemůže jen nečekaně chladné letní počasí. Mezi hlavní podezřelé faktory ale patří horko, které narušuje spánek a zvyšuje tělesný stres, na který letní deprese snadno nasedne. Proto je důležité myslet na prevenci stresu. Letní čas sice máme spojený s dovolenou a odpočinkem, ale některé typy osobností může rozhodit narušení každodenní rutiny, jiné typy toho chtějí co nejvíc stihnout a jejich mozek si přitom neodpočine.

Psycholožka a autorka tzv. teorie typů zdůrazňuje to, že každý je jiný a může léto snášet jinak. Různé typy osobností mají odlišné potřeby, pokud jde o způsob regenerace. Některé typy potřebují samotu a klid, aby si mohly zpracovat vlastní myšlenky a dojmy, zatímco jiné potřebují spíše aktivní vybití nebo změnu prostředí.

Letní oddech bychom si měli naordinovat všichni, je ale důležité si uvědomit, že může mít různé podoby. A neznamená to, že je jedna lepší a druhá horší. Není podstatné, zda odpočíváme v tichu lesa nebo na surfařském kurzu – důležité je, aby náš mozek nemusel být neustále ve střehu a mohl se ponořit do činnosti, při které se cítíme sami sebou. Právě takový typ odpočinku může významně snížit hladinu stresu, předejít ‚přehřátí‘ mozku přemírou stimulace a posílit naši psychickou odolnost v letních měsících.“

Co může pomoci, když vás letní smutek přepadne?

  • Zpomalte a zjednodušte si program. Není nutné „něco dělat, abyste měli hezké léto.
  • Buďte k sobě laskaví. Nemusíte být veselí, když nejste.
  • Pobývejte s lidmi, kteří vás nenechají v pocitu osamění. Klidně si řekněte o podporu.
  • Hýbejte se – i krátké procházky, plavání nebo protažení mají pozitivní vliv.
  • Pište si. Deník pomáhá urovnat myšlenky a zaznamenat i malé radosti.
  • Nebojte se odborné pomoci. Pokud vás smutek nebo úzkost drží dlouho, není ostuda vyhledat psychologa.

Sociální sítě a všeobecná očekávání nás nutí léto „využít naplno. Jenže duševní zdraví nejde naplánovat podle kalendáře. Možná právě srpen přinese váš čas. A možná budete potřebovat ještě víc klidu než obvykle – a i to je v pořádku. Nečekejte, až bude „lepší počasí“. Lepší může být už teď – když si dovolíte být upřímní sami k sobě.

Zdroje: konzultace se psycholožkou Mgr. Šárkou Mikovou (červenec 2025)

