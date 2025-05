Spíte jako tučňák, lev nebo žralok? To se dozvíte díky stylovému prstenu

První relevantní výsledky dostanete zhruba po týdnu užívání, kdy už je možné porovnávat například počet kroků, spálených kalorií, hodin spánku nebo třeba úroveň stresu, kterému jste během dne vystaveni. Souběžně s prstenem jsem používala i chytré hodinky a výsledky z obou zařízení se lišily jen nepatrně, mám pocit, že z prstenu byly přesnější. V aplikaci tak najdete výsledky, které vám poradí, na kterou oblast byste se měli zaměřit a co je potřeba zlepšit, abyste se dostali do ideální kondice. Já osobně jsem se dozvěděla, že spím jako tučňák, což znamená, že spánek je dostatečně dlouhý, ale s častým buzením. Zapracovat bych měla i na úrovni stresu, která je podle prstenu vysoká. S tím může pomoci sledování nálady a následné vyhodnocení proměn vašeho psychického stavu. A v neposlední řadě mi prsten doporučil věnovat pozornost konzistenci mé denní aktivity. Té mám sice podle měření dost, ale je pouze nárazová a pro lepší kondici by měla být rozvržena do celého dne.



Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Samsung.