Úzkosti začínají v trávicím traktu: Střeva a psychika spolu mluví víc, než si myslíte

Jaká preventivní opatření mohou ženy přijmout, aby snížily riziko vzniku IBD nebo alespoň minimalizovaly jeho zhoršení?

Střevní záněty mají komplexní příčinu vzniku, na kterém se podílí vedle zevního prostředí také významně genetická dispozice. Ze zevních vlivů je to opakované užívání antibiotik nebo opakované střevní infekce, v případě Crohnovy nemoci je to kouření. U žen, které již mají potvrzený střevní zánět a plánují těhotenství, pak je potřeba okamžik otěhotnění naplánovat na bezpříznakovou fázi a po konzultaci s gastroenterologem. Stává se totiž, že i mírně aktivní ulcerózní kolitida po otěhotnění pacientky významně akceleruje a změní se v těžkou nemoc.

Existuje něco, co vás jako lékaře v příbězích pacientek opakovaně dojímá nebo překvapuje?

Příběh každého pacienta je unikátní a neopakovatelný, záleží na jeho interpretaci a vnímání, jak ze strany pacienta, tak i lékaře. Myslím si, že je důležité pokusit se najít pro každého pacienta individuální přístup, který se vyvíjí v průběhu delší doby. Protože střevní záněty jsou chorobami na celý život, u většiny nemocných takový speciální přístup je dost dobře možné realizovat. Lékař může být překvapen, musí mít soucit a trpělivost s pacientem, musí být empatický a snažit se vcítit do jeho pozice, ale dojímat se, to by určitě neměl. Ze strany zdravotnického profesionála musí být emoce potlačeny, protože ty brání racionálnímu úsudku a správnému zhodnocení situace.