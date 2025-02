Každý rok v únoru se na nás ze všech stran valí reklamy na dokonalé večere, romantické dárky a nezapomenutelné vyznání lásky. Obchodní centra se oblékají do červené a růžové, sociální sítě zaplavují fotky zamilovaných párů a v televizi běží romantické filmy jeden za druhým. Valentýn je prezentován jako oslava lásky a vztahů, ale co když se zrovna necítíte nejlépe? Co když jste single nebo máte pocit, že vaše současná situace nenaplňuje očekávání, která na nás tento svátek klade?