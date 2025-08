Sdílet

Déšť, vítr, nulové slunce – letošní červenec a srpen vypadají spíš jako podzim. A naše vlasy na to doplácejí. Krepatí se, ztrácí lesk a navzdory mírným teplotám působí unaveně. Co s tím? Na to jsme se zeptali jednoho z nejrespektovanějších českých kadeřníků Michala Zapoměla.