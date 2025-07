Nuda na dovolené? To je dobře! Je to léčivé pro mozek i duši, vysvětluje psycholožka

1. Uspořádá si vaše myšlenky

Tiché přemítání dává význam událostem a zážitkům – mozek je zařadí tam, kde je později snadno najdeme.

2. Naskočí nápady

Když si dovolíte nemyslet na nic, často vyskočí řešení problému nebo kreativní nápad, který jinde nenajdete.

3. Buduje sebeuvědomění

V tichu slyšíte vlastní pocity a lépe rozpoznáte, co vlastně potřebujete. A to je klíč nejen pro vnitřní rovnováhu, ale i zdravé vztahy. „Být sám se sebou je důležité proto, abychom si uvědomovali, co prožíváme a jak se vlastně máme. Jen v takových chvílích můžeme vnímat své tělesné počitky a propojovat je s našimi emocemi. Díky sebeuvědomění se tak ukotvovat sami v sobě, rozumět, kým vlastně jsme, co je pro nás důležité, jaké jsou naše hodnoty. To je klíčový základ nejen pro zdravé vztahy, ale v dnešní době také odolávání negativním vlivům sociálních sítí.“

4. Posiluje emoční regulaci

Díky sebeuvědomění zvládáte lépe i náročné situace – včas poznáte, že něco není v pořádku, a dokážete se zklidnit.

5. Zlepšuje vztahy

Být sám neznamená být osamělý. Když si rozumíte, lépe rozumíte i druhým. A jste s nimi autentičtější a empatičtější. „Skrze vnímání svých pocitů se můžeme učit rozumět pocitům a chování druhých lidí, rozvíjet empatii,“ vysvětluje Miková. „Můžeme se také učit zaujímat tzv. sociální perspektivu – dívat se na věci z pohledu druhých osob, brát vážně jejich úhly pohledu. V neposlední řadě si můžeme uvědomovat, jakou roli v životě druhých hrajeme, a posilovat vztahy s rodinou a blízkými osobami založené na pocitu důvěry a bezpečí."