Není to jen o pigmentech a sérech. Je to také o tom, že šedivá pleť nás někdy přivede do „šedého“ rozpoložení. Přestaneme se líčit, nosit barvy, upravovat se – a to všechno zpětně potvrzuje, že „už to nemá cenu“. Má. Ten okamžik, kdy si ráno uděláte pět minut pro sebe, lehce rozjasníte tvář nebo přidáte rtěnku, to není marnivost. Je to obrana. Malý, tichý odpor proti tomu, že svět venku vypadá jako listopad. A že vám někdo možná říká, že „už to nemá cenu“.

Jenže smysl to má – za každého počasí a v každém věku. A vaše pleť to pozná.