Chcete si užít dovolenou bez menstruace? Tohle radí lékaři i babky kořenářky

Plánujete dovolenou a zrovna vám do toho vychází menstruace? Nejste sama. Mnoho žen hledá způsoby, jak si užít moře, sport nebo romantiku bez nepohodlí. Možností, jak menstruaci oddálit, existuje víc – od lékařsky ověřených metod až po tradiční „babské rady“. Kdy je vhodné zasáhnout do cyklu, co je bezpečné a na co si dát pozor? Přinášíme přehled možností, jak mít volno bez starostí.