Když miminko přišlo na svět přesně tak, jak si Erika vysnila, doprovodilo jej i nečekané vystřízlivění. Jakmile ji dětská sestra nechala s dcerou na pokoji samotnou, dostavila se panika. Najednou nevěděla, co dělat. Přestože měla zkušenosti s péčí o tři mladší sourozence, tahle situace byla úplně jiná. Tentokrát byla zodpovědnost stoprocentně na ní – a s ní i prudké hormonální výkyvy.
„Bohužel personál v porodnici mi nebyl v ničem nápomocný. Spíš naopak. Každý mi radil něco jiného a všichni tvrdili, že právě jejich řešení je to jediné správné. Nad mými otázkami a nejistotou jen mávli rukou," přiznává Erika. Ani doma to nebylo lepší. Dveře se u nich netrhly – každý chtěl novorozeně vidět a všichni přinášeli své „zaručené“ rady. Jenže čerstvá maminka se v nich cítila ještě víc ztracená. Z porodnice si odnesla nejen miminko, ale i bolavé tělo, přetlak emocí a hlubokou nejistotu. Netušila, co je pro její dítě správné, a propadala stále silnějším negativním stavům.
„Dny ubíhaly, miminko hodně plakalo, kojení nám nešlo a já začala propadat depresi. Takhle to přece nemělo být. Takhle jsem si to nevysnila. Proč je to tak náročné? Topila jsem se v pocitech viny, že jsem ta nejhorší matka na světě, a v nevyspání," říká otevřeně Erika, která mateřskou lásku zpočátku necítila tak, jak si představovala. Nepomáhalo nic. Krmení, nošení v šátku, kontakt kůže na kůži – dcera stále plakala a ona nevěděla proč. Když cítila, že už je na hraně, zavolala své dule. Vyčítala si, že to neudělala dřív, ale uvnitř se bála přiznat, že péči nezvládá tak, jak si vysnila.
Úleva přišla díky dule
Dula Eriku vyslechla a dala jí jednoduchou radu: vypnout telefon, nezvat návštěvy a prostě jen být s miminkem. Už jen při těch slovech se jí ulevilo. Uvědomila si, že není špatná máma – jen potřebuje čas, aby si s dcerou společně našly vlastní rytmus. „Pomalu jsem přestala brát pláč jako něco nežádoucího, jako svoje selhání. Přestala jsem se ho snažit za každou cenu utišit. Začala jsem se učit prostě jen být. Dozvěděla jsem se o čtvrtém trimestru a o tom, že některá miminka se po příchodu na svět hůře adaptují,“ popisuje Erika.
Začala víc pečovat i o sebe – protože jen vyrovnaná máma může být oporou svému dítěti. Přestala si vyčítat každé domnělé „selhání“ a dnes už by se nestyděla otevřeně mluvit o svých emocích i pochybnostech. „Prvorodičkám bych poradila, aby se nepřipravovaly jen na porod, ale i na šestinedělí. Protože to může být nádherné období, ale také pěkné peklo," uzavírá Erika upřímně.
Zdroj: Čtenářka Erika (se souhlasem)
