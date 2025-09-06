Ikona počasí
Když jde o život: Varovné signály těla, která nemůžete ignorovat. Hlavně po padesátce

Nikola Bernard

“To nic není, to přejde“ nebo „nebudu dělat z komára velblouda“. Kolikrát jste už tyto věty pronesli nebo je slyšeli od někoho blízkého? Určitě mnohokrát. Některé příznaky však rozhodně není vhodné přehlížet. Mohou být známkou vážných, někdy až život ohrožujících stavů. Existují situace, kdy je rychlá reakce zásadní. Zvlášť pokud vám je nad 50 let.

Oteklé a bolestivé lýtko

Zní to jako banalita, ale nateklé, zarudlé, nafialovělé, bolestivé na dotek a někdy i teplé lýtko může značit velký problém tichého zabijáka jménem trombóza. Pokud vás sužují právě tyto symptomy, v těle se možná vytvořila krevní sraženina – takzvaná hluboká žilní trombóza. Ta se často vyskytuje u žen, například v souvislosti s těhotenstvím nebo užíváním antikoncepce. Nejnebezpečnější je riziko plicní embolie, kdy se kousek sraženiny uvolní a ucpe cévu v plicích. To může v krajním případě vést až ke smrti. Pokud tento popis sedí přesně na vaše lýtko, okamžitě vyhledejte lékaře. Ten pomocí ultrazvuku zkontroluje žíly a v případě potvrzení trombózy nasadí léky na ředění krve a naordinuje vám klidový režim.

Krev v moči. Nečekejte, až bude pozdě

Když je moč zbarvená do růžova nebo červena, je jasné, že se v těle děje neobvyklého. A to i tenhdy, i když jste bez bolesti. Pokud je krev v moči spojená s bolestí břicha či pálením při močení, může jít o močové kameny nebo infekci. Ale když je krev jediným příznakem, hrozí i rakovina močového měchýře nebo ledvin. Podle lékárnice Ivany Lánové má mnoho lidí problémy s ledvinami, aniž by o tom věděli. Pokud máte neobvykle zbarvenou moč raději zajděte na vyšetření. Ale pozor, někdy může být změna barvy moči způsobena potravou nebo léky. Pokud však zbarvení přetrvává nebo se opakuje, je vždy na místě lékařské vyšetření. Lékař pomocí testovacího papírku zjistí přítomnost krve v moči a doporučí další postup.

Silná bolest na hrudi

Pálivá bolest za hrudní kostí, někdy doprovázená pocením, dušností nebo zvracením i tento výčet značí jasný problém. Může jít totiž o infarkt myokardu – stav, kdy je srdeční sval náhle bez kyslíku kvůli ucpané tepně. Ačkoliv slabší bolest může být banalita, silná a trvalá bolest, především u lidí se srdečními riziky, by měla být alarmující. Jak říká docent Milan Sova z Fakultní nemocnice Brna: Dušnost může být ještě častějším příznakem než samotná bolest na hrudi.

Slabost jedné strany těla

Okamžitě jednat byste měli také při slabosti nebo ochrnutí v paži, noze nebo tváři obvykle jen na jedné straně těla. K těmto příznakům se pak často může přidat závrať, problémy s rovnováhou nebo řečí. Většině už je určitě jasné, že může jít o mrtvici – poruchu přívodu kyslíku do části mozku. Poškození přichází velmi rychle a každá minuta se počítá. Proto v těchto případech okamžitě volejte záchrannou službu. Existují léky, které mohou rozpustit krevní sraženinu a výrazně zmírnit následky ty ale musejí být podány do 4,5 hodiny od začátku příznaků.

Nepodceňujte a zároveň nepřehánějte

 Zdravý respekt k signálům vlastního těla je důležitý. Nejde o šíření paniky nebo podpoření hypochondrie, ale v některých případech opravdu platí, že včasná reakce může rozhodnout o výsledku – a někdy i o životě. Takže příště, až se ve vás ozve „to bude dobrý“, zeptejte se sami sebe: „Opravdu?“

Zdroj: prozeny.cz 

