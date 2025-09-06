Když jde o život: Varovné signály těla, která nemůžete ignorovat. Hlavně po padesátce

Oteklé a bolestivé lýtko
Zní to jako banalita, ale nateklé, zarudlé, nafialovělé, bolestivé na dotek a někdy i teplé lýtko může značit velký problém – tichého zabijáka jménem trombóza. Pokud vás sužují právě tyto symptomy, v těle se možná vytvořila krevní sraženina – takzvaná hluboká žilní trombóza. Ta se často vyskytuje u žen, například v souvislosti s těhotenstvím nebo užíváním antikoncepce. Nejnebezpečnější je riziko plicní embolie, kdy se kousek sraženiny uvolní a ucpe cévu v plicích. To může v krajním případě vést až ke smrti. Pokud tento popis sedí přesně na vaše lýtko, okamžitě vyhledejte lékaře. Ten pomocí ultrazvuku zkontroluje žíly a v případě potvrzení trombózy nasadí léky na ředění krve a naordinuje vám klidový režim.