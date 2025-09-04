Ikona počasí
Velká prsa nejsou jen ženský problém. Co je to gynekomastie a koho postihuje?

Gynekomastie - zvětšená prsa u mužů
Gynekomastie - zvětšená prsa u mužůFoto: Shutterstock
Gynekomastie - zvětšená prsa u mužů
Gynekomastie - zvětšená prsa u mužůFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Když se řekne „prsa“, většina z nás si vybaví ženský dekolt. Ale věděli jste, že problém s prsní žlázou může potkat i muže? Řeč je o gynekomastii – nezhoubném zvětšení prsní žlázy, které postihuje chlapce i pány po padesátce. A je to častější, než si myslíte: během života se s nějakou formou gynekomastie setkají až dvě třetiny mužů.

Gynekomastie je většinou způsobena hormonální nerovnováhou mezi estrogenem a testosteronem. U dospělých mužů může být spojená s užíváním léků, zdravotními problémy (játra, ledviny, štítná žláza) nebo životním stylem. Rozlišuje se „pravá“ gynekomastie – kdy dochází  ke zvětšení samotné mléčné žlázy, nikoliv tukové tkáně a vzniká tvrdá bulka za dvorcem a bradavkou, která může bolet – a pseudogynekomastie, která je spíše estetickým problémem způsobeným tukem, nejčastěji tak bývá spojená s nadváhou.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pokud je gynekomastie dlouhodobá, jednostranná, bolestivá nebo doprovázená dalšími příznaky (výtok, bulka), je vhodné vyhledat plastického chirurga nebo endokrinologa. Vyloučí se tak závažnější onemocnění, například rakovina prsu – u mužů sice vzácná, ale riziko existuje.

Kdy se gynekomastie objevuje?

Novorozenci – Až 90 % chlapečků má přechodně zvětšenou prsní žlázu vlivem hormonů z těhotenství. Obvykle to během několika týdnů odezní.

Puberta (12–16 let) – Hormonální bouře v těle může způsobit zvětšení prsou na jedné nebo obou stranách. Většinou se stav upraví do jednoho až dvou let bez léčby.

Dospělí muži (20–50 let) – Příčiny jsou různorodé: hormonální nerovnováha, některé léky (např. na tlak, antidepresiva), anabolika, životní styl nebo nadváha.

Starší muži (60+ let) – Často tzv. pseudogynekomastie, kdy pokles testosteronu a nárůst tuku v oblasti hrudníku vede k vizuálnímu zvětšení prsou.

Nejčastěji gynekomastii řeší dvě věkové skupiny – ve věku mezi 20 a 35 lety a později muži nad 50 let. Mladí, často sportovci, kteří dbají na svůj vzhled a jejich hrudník jim způsobuje především estetický diskomfort při cvičení nebo v létě, dodává plastický chirurg MUDr. Boris Jegorov. Muži ve vyšším věku se pak potýkají častěji s pseudogynekomastií způsobenou poklesem testosteronu a ukládáním tuku v oblasti prsou.

Jak se gynekomastie řeší?

Raná fáze (8–12 měsíců): možné zlepšení hormonální léčbou pod dohledem endokrinologa.

Chronická fáze (déle než 1 rok): tuhá prsní žláza už nereaguje na léky. Jediným řešením je chirurgický zákrok, často kombinace liposukce a chirurgického řezu. Operace trvá přibližně 1,5 hodiny a výsledky jsou dlouhodobé, pokud pacient dodržuje zdravý životní styl.

Pro mnoho mužů představuje gynekomastie nejen estetický, ale i psychický diskomfort. Mladší sportovci se často cítí nepohodlně při cvičení nebo na pláži, starší pánové zase řeší změny v těle spojené s věkem. Chirurgické odstranění silbuje úlevu a lepší sebevědomí, přesto je ale lepší zpozornět už u prvních příznaků a začít problém řešit co možná nejdřív, abyste se vyhnuli invazivním zásahům. Gynekomastie je téma, o kterém se často mlčí, přesto může ovlivnit sebevědomí a komfort mužů v každodenním životě – od volby oblečení až po pocit pohody na pláži nebo při sportu.

Zdroje: Medicom / Pear Media, MUDr. Boris Jegorov (září 2025)

