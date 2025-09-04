Gynekomastie je většinou způsobena hormonální nerovnováhou mezi estrogenem a testosteronem. U dospělých mužů může být spojená s užíváním léků, zdravotními problémy (játra, ledviny, štítná žláza) nebo životním stylem. Rozlišuje se „pravá“ gynekomastie – kdy dochází ke zvětšení samotné mléčné žlázy, nikoliv tukové tkáně a vzniká tvrdá bulka za dvorcem a bradavkou, která může bolet – a pseudogynekomastie, která je spíše estetickým problémem způsobeným tukem, nejčastěji tak bývá spojená s nadváhou.
Pokud je gynekomastie dlouhodobá, jednostranná, bolestivá nebo doprovázená dalšími příznaky (výtok, bulka), je vhodné vyhledat plastického chirurga nebo endokrinologa. Vyloučí se tak závažnější onemocnění, například rakovina prsu – u mužů sice vzácná, ale riziko existuje.
Kdy se gynekomastie objevuje?
Novorozenci – Až 90 % chlapečků má přechodně zvětšenou prsní žlázu vlivem hormonů z těhotenství. Obvykle to během několika týdnů odezní.
Puberta (12–16 let) – Hormonální bouře v těle může způsobit zvětšení prsou na jedné nebo obou stranách. Většinou se stav upraví do jednoho až dvou let bez léčby.
Dospělí muži (20–50 let) – Příčiny jsou různorodé: hormonální nerovnováha, některé léky (např. na tlak, antidepresiva), anabolika, životní styl nebo nadváha.
Starší muži (60+ let) – Často tzv. pseudogynekomastie, kdy pokles testosteronu a nárůst tuku v oblasti hrudníku vede k vizuálnímu zvětšení prsou.
„Nejčastěji gynekomastii řeší dvě věkové skupiny – ve věku mezi 20 a 35 lety a později muži nad 50 let. Mladí, často sportovci, kteří dbají na svůj vzhled a jejich hrudník jim způsobuje především estetický diskomfort při cvičení nebo v létě,“ dodává plastický chirurg MUDr. Boris Jegorov. „Muži ve vyšším věku se pak potýkají častěji s pseudogynekomastií způsobenou poklesem testosteronu a ukládáním tuku v oblasti prsou.“
Jak se gynekomastie řeší?
Raná fáze (8–12 měsíců): možné zlepšení hormonální léčbou pod dohledem endokrinologa.
Chronická fáze (déle než 1 rok): tuhá prsní žláza už nereaguje na léky. Jediným řešením je chirurgický zákrok, často kombinace liposukce a chirurgického řezu. Operace trvá přibližně 1,5 hodiny a výsledky jsou dlouhodobé, pokud pacient dodržuje zdravý životní styl.
Pro mnoho mužů představuje gynekomastie nejen estetický, ale i psychický diskomfort. Mladší sportovci se často cítí nepohodlně při cvičení nebo na pláži, starší pánové zase řeší změny v těle spojené s věkem. Chirurgické odstranění silbuje úlevu a lepší sebevědomí, přesto je ale lepší zpozornět už u prvních příznaků a začít problém řešit co možná nejdřív, abyste se vyhnuli invazivním zásahům. Gynekomastie je téma, o kterém se často mlčí, přesto může ovlivnit sebevědomí a komfort mužů v každodenním životě – od volby oblečení až po pocit pohody na pláži nebo při sportu.
Zdroje: Medicom / Pear Media, MUDr. Boris Jegorov (září 2025)
