Zubaři bijí na poplach, když přijde na péči o mléčný chrup. Až 60 procent předškoláků vynechává pravidelné návštěvy stomatologa, 20 procent dětí si před spaním zuby nečistí a většina dětí ještě ani jednou na dentální hygieně nebyla. Přitom dobrá péče o zuby začíná už v raném dětství – hned, jak se prořeže první zoubek. Pokud se dítě nenaučí o zuby pečovat správně, ponese si špatné návyky nejspíš celý život.
Reklama
Mýtus č. 1: Mléčné zuby není potřeba čistit
Vždyť stejně vypadnou! Nebo ne? Zubaři slyší tento argument od rodičů malých dětí až příliš často. Jenže i ty dočasné zuby se kazit mohou – a když na to přijde, bolí to úplně stejně jako ty stálé. A navíc to má i dalekosáhlejší důsledky. „Stejně tak může vést k zanícení dřeňové dutiny až odumření celého zubu, což má za následek silné neutichající bolesti a otoky, včetně poškození zárodku stálého zubu,“ upozorňuje zubní lékař MDDr. Jakub Hladík.
Výsledkem je, že se zubním kazem se potýká až polovina českých dětí ve věku do devíti let. Zuby je potřeba čistit hned po prořezání prvního zoubku, ideálně pomocí jednosvazkových nebo měkkých dětských kartáčků – štětiny by měly být husté a velmi měkké. „Na zubní kartáček v ústech by si dítě ale mělo zvykat nejlépe ještě před prořezáním zubů, přechod na čištění je poté snazší,“ radí Hladík s tím, že to dělá pouhých 40 procent rodičů malých dětí. Je to ale jejich odpovědnost. "Čištění v tomto věku dítěte stojí na rodičích, dítě kartáček pouze žvýká.“
Reklama
Mýtus č. 2: Kazy jsou dědičné
Už jste se smířili s tím, že máte špatné zuby, takže vaše dítě je „zdědí“? Od té představy radši upusťte, je to nesmysl. Podle stomatologa se s kazy dá vždy něco dělat a existují způsoby, jak jim předcházet. „Dědičnost se u zubů vztahuje zejména k vývojovým vadám, které mohou ve výjimečných případech vést k větší náchylnosti chrupu na kazivost,“ upřesňuje MDDr. Hladík. Na vznik kazů má podle něj mnohem větší vliv každodenní praxe – sladké nápoje, časté svačení, noční kojení bez vyčištění zoubků a samozřejmě nedostatečné čištění.
Mýtus č. 3: Kojení zubům prospívá
Mateřské mléko obsahuje mnoho prospěšných látek, ale bohužel i cukry. Zejména kojení v noci – bez následného čištění – může zoubkům uškodit. Zoubky zůstávají obalené mlékem, což vytváří ideální prostředí pro vznik kazů. A navíc, přes 20 procent rodičů začíná dětem čistit zuby až ve chvíli, kdy dítě přechází na pevnou stravu. To už může být pozdě.
Mýtus č. 4: Na technice nezáleží
Je znepokojivé, že až 20 procent rodičů uvádí, že jejich děti chodí spát s nevyčištěnými zuby. „Nejideálnějším scénářem je vyčištění chrupu po každém jídle. Bohatě ale stačí zuby vyčistit ráno a poté večer před spaním," dodává k tomu Hladík. Zuby je třeba čistit nejen pravidelně, ale i správně. Stomatolog zdůrazňuje, že vyčistit je potřeba opravdu každý zub v ústech dítěte. „První zoubky je potřeba zejména po nočním kojení mechanicky očistit čistým hadříkem. Nejmenší děti pak učíme čistit zuby stíravými pohyby, a to od dásně směrem k hraně zubu, zapomínat nesmíme na žvýkací plošky zadních zubů a plošky na straně jazyka,“ vysvětluje.
Pomoci mohou i barvicí tabletky, které ukážou, kde plak zůstal. „U starších dětí přecházíme postupně na takzvanou Bassovu techniku čištění, tedy krouživé pohyby na každé plošce zubu. Mezizubní prostory je pak třeba vyčistit mezizubními kartáčky, případně zubní nití v předním úseku chrupu.“
Mýtus č. 5: Vedeme děti k samostatnosti
Častá výmluva rodičů, která si ale vybírá daň na zdraví zubů. Děti si často zuby správně vyčistit neumí – a to ani na prvním stupni základní školy. „Dětské zuby by měl rodič dočišťovat. Věková hranice dočišťování je velmi široká, záleží především na zručnosti a píli dítěte," doplňuje zubní lékař. Ověřit si výsledek úsilí dítěte lze právě pomocí barvících tablet.
Mýtus č. 6: K zubaři až ve škole, nebo když už to bolí
První návštěvu u zubaře mnoho rodičů odkládá. Stomatologa pravidelně navštěvuje pouze 40 procent předškoláků, přitom nejlepší by bylo přijít hned po prořezání prvních zoubků. Dítě si tak zvykne na prostředí a lékař může včas odhalit začínající problémy. „Zubař je schopen včas odstranit případné příčiny kazivosti, ať už způsobené vlivem stravování, nebo starostlivosti o zuby dítěte. Už od útlého věku je důležité sledovat nejen kazivost, ale také různé vývojové vady chrupu a čelistí. Už u velmi malých dětí se můžeme setkávat s růstovými vadami čelistí a vývojovými vadami chrupu, které mohou vést až k potížím s mluvením a dýcháním dítěte.“
Mýtus č. 7: Dentální hygiena je jen pro dospělé
Na dentální hygienu mnoho dětí přijde teprve s druhými zuby. Doporučení zubaře je ale přijít dřív, kolem pěti let, klidně i dříve, pokud dítě takovou návštěvu zvládne. Od té klasické, „dospělácké“, se malinko liší. „Při této návštěvě je dítěti i rodiči zejména vysvětlena technika čištění zubů a ukázány vhodné pomůcky pro čištění,“ popisuje Hladík s tím, že jde hlavně o to, vytvořit si k péči o zuby pozitivní vztah. Mléčné zuby sice nejsou napořád, ale péče o ně může mít následky na celý život.
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama