Nejšpinavější věc domácnosti. Jak ji správně vyčištit - a je nutné ji používat?

Podle odborníků a výzkumu publikovaného v prestižním časopisu Nature Chemical Biology je kuchyňská houbička ideálním prostředím pro přežití a množení bakterií. A ne ledajakých – kromě neškodných druhů zde mohou přežívat i zdraví nebezpečné bakterie jako salmonela nebo Escherichia coli, které způsobují závažná onemocnění.
Důvodem je unikátní struktura houbičky. Je tvořena póry různých velikostí, které poskytují útočiště jak bakteriím, které preferují izolaci, tak těm, které „milují společnost“ dalších mikroorganismů. „Je to jako večírek. Některé bakterie si užívají interakce s ostatními, jiné si raději sednou do kouta a jsou samy. Houbička nabízí obě možnosti,” uvedl obrazně profesor Lingchong You z Duke University. Výzkumy ukázaly, že v jednom krychlovém centimetru houbičky se může nacházet až 54 miliard bakterií. A i když ne všechny jsou nebezpečné, zanedbaná houbička se může snadno stát zdrojem infekce.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že opláchnutí houbičky pod tekoucí vodou je dostatečné. Není – mikroskopické zárodky takový zásah zcela bez problému přežijí. Pokud chcete houbu opravdu vydezinfikovat, musíte použít účinnější metody:
1. Mikrovlnná trouba
Lehce navlhčenou houbičku dejte na talíř a vložte do mikrovlnky. Tu zapněte na plný výkon asi na jednu minutu. Teplo zničí většinu bakterií. Dávejte ale pozor, aby houba neobsahovala kovové části – ty by mohly způsobit požár.
2. Myčka na nádobí
Pokud máte myčku, vložte houbičku do horního koše a spusťte cyklus s nejvyšší teplotou. I zde dochází ke zničení většiny mikrobů. Nezapomeňte ji ale po skončení důkladně vysušit.
3. Ocet nebo bělidlo
Houbičku
můžete namočit do bílého octa nebo roztoku s bělidlem zhruba na 5–10 minut. Poté ji důkladně propláchněte čistou vodou a
nechte uschnout.
Nejlepší je ale houbičku
prostě a jednoduše často měnit. Ani nejlepší dezinfekce
nezaručí, že houbička vydrží věčně. Odborníci se shodují,
že ideální ji je vyměnit každých sedm až 14 dní. Pokud houbička
začne zapáchat, je viditelně špinavá nebo změkne, vyměňte ji
ihned – bez ohledu na to, kdy byla naposledy dezinfikovaná. A po
kontaktu se syrovým masem houbičku už nepoužívejte, dokud
neprojde důkladnou dezinfekcí – nejbezpečnější je ji rovnou
vyhodit. Kuchyňská
houbička je sice praktickým pomocníkem, ale zároveň i jedním z
největších rizik z hlediska hygieny. Díky své savosti, vlhkosti
a struktuře je živnou půdou pro bakterie, které si v ní
doslova hoví. Nepodceňujte tento zdánlivě malý detail – správná
péče o houbičku může výrazně přispět k bezpečnější a
zdravější domácnosti.
Zdroje: iDnes, home in cube, Ústecký Deník, Bydlení InStory
