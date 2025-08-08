Reklama
„Máte ho vůbec? A poznáte ho?“ Velká pravda o ženském orgasmu a herectví v ložnici

Ilustrační snímekFoto: Shutterstock
Ilustrační snímekFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Mezinárodní den ženského orgasmu, který připadá na dnešek, 8. srpna, vznikl původně v Brazílii a za posledních pár let si získává pozornost médií po celém světě. Toto téma bývá často buď zlehčováno, nebo tabuizováno. Mnoho žen ho hraje. Mnoho ho nezažívá. A některé si nejsou jisté, co to přesně je. Jaká je teda pravda o ženském orgasmu? Dnes je ideální příležitost to zjistit.

„Mám manžela, děti, hezký život. Miluju sex. Jenže… ten vrchol? Neznám. Asi.“ Pokud smýšlíte podobně, nejste jediná. Podle dostupných výzkumů až 75 % žen nikdy nezažilo vaginální orgasmus a kolem 10–15 % jej nedosáhne vůbec – ani při masturbaci. Mnohé ho předstírají. Jiné se tváří, že o nic nejde. Ale je to opravdu tak?

"To je už ono?" ﻿Když si nejste jistá, co vlastně hledat

Orgasmus

"Masturbace je trapná a fuj." Zeptali jsme se českých žen, proč nedosahují orgasmu

Životní styl

Orgasmus se v ženské sexualitě popisuje jako „vrcholné uvolnění napětí“ – tedy fyzický i psychický výbuch slasti. Jenže u žen často není spojený s jasným signálem, jako je ejakulace u mužů. Může být tichý, krátký, nebo tak jemný, že ho ženy přehlédnou – zvlášť pokud čekají nějaký filmový efekt.

Není dokonce neobvyklé, že se žena pouze domnívá, že orgasmus zažila. Po rozhovorech s jinými ženami, které ale tuto zkušenost popisují jinak – a často barvitěji – dojdou k závěru, že jej možná ani nezažily nikdy.

Podle průzkumů některé ženy zažívají první orgasmus až ve středním nebo vyšším věku — někteří respondenti dokonce uváděli, že se tak stalo ve 40., 50. nebo dokonce 60. letech života. Může to být spojeno s různými okolnostmi, jako větší sebereflexí, sníženým stresem nebo lépe propracovaným partnerským vztahem — ale tyto souvislosti vědecky potvrzené dosud nejsou.

Podle některých studií až 80 % žen někdy orgasmus předstíralo. Důvody byly obvykle tři: chtěly partnera potěšit, mít to už za sebou nebo jen chtěly naplnit očekávání, že sex musí končit orgasmem. Z podobných důvodů předstírala orgasmus i Zuzana: „Jasně, někdy jsem si to užila i bez orgasmu, ale vnitřně jsem si připadala nedostatečná.“ Zdá se to jako neškodná malá lež, ale i ta má svoje úskalí. V rámci dlouhodobého vztahu může vést ke ztrátě autenticity, napětí ve vztahu a nerealistickým představám partnera

Problém není v anatomii, spíš v psychice

Ne vždy je problém fyzický. Spíš naopak – u žen bývá orgasmus velmi často psychická záležitost. Nejčastější bloky jsou:

  • stres, únava, přetížení (časté u matek nebo pracujících žen),

  • pocit studu z vlastního těla,

  • nesoulad s partnerem nebo nevyřčené konflikty,

  • neznalost vlastního těla a nedostatek sexuální praxe o samotě.

„Nikdy jsem se nemasturbovala. Ani mě to nenapadlo. Až terapeutka mi řekla, že bych vůbec měla zjistit, co se mi líbí. Fakt jsem se rozplakala,“ říká 47letá Ivana.

Co (ne)funguje – a co můžete zkusit jinak

Muž, nafukovací panna

Mužům stačí ruka, pro ženy je to obřad. Proč pánové při masturbaci nejsou vynalézaví

Sex a vztahy

Nečekejte vaginální zázrak. Většina žen potřebuje k orgasmu klitorální stimulaci – podle studií až 80–90 %. Takže ne, není s vámi nic špatně, takhle je vaše tělo zkrátka postaveno.

Mluvte. Komunikace v posteli a mimo ní je prostě základ. Ale je dobré si nejdřív některé věci ujasnit sama.

Zkoušejte sama. Odborníci radí dotýkat se sebe sama a experimentovat. Masturbace není náhrada sexu – ale je to způsob, jak poznat, co vám dělá dobře.

Pokud cítíte, že máte bloky, traumata a chováte nedůvěru, je možná načase zvážit terapii. Psycholog, sexuolog nebo i ženský kouč může otevřít dveře k lepšímu prožitku.

V kostce: 10 věcí, které vám o ženském orgasmu nikdo neřekl

1. Orgasmus nemusí přijít při penetraci

Mnoho žen dosahuje orgasmu spíše stimulací klitorisu než vaginální penetrací. Penetrace sama o sobě není automatický klíč k orgasmu.

2. Orgasmus není povinnost ani měřítko uspokojení

Ne každá sexuální zkušenost musí skončit orgasmem. Intimita a potěšení jsou mnohem širší koncepty než pouhý vrchol vzrušení.

Masturbace

Orgasmy na počkání? Víme, co a jak vás nažhaví, když nestíháte realitu

Sex a intimnosti

3. Orgasmus může přijít kdykoliv v životě

Některé ženy zažívají své první orgasmy až ve středním věku, ať už díky sebereflexi, zkušenostem nebo partnerské komunikaci.

4. Falešný orgasmus není výjimka, ale častý jev

Až 80 % žen někdy předstíralo orgasmus – často kvůli tlaku společnosti nebo obavám z partnerova zklamání.

5. Ženský orgasmus je víc než jen fyzická reakce

Je to kombinace psychické pohody, uvolnění a pocitu bezpečí. Stres, únava či vztahové problémy mohou výrazně orgasmus ztížit.

6. Klitoris má přes 8000 nervových zakončení

Je to nejcitlivější část ženského těla a klíč k mnoha orgasmům.

7. Mnoho žen potřebuje delší čas k dosažení orgasmu

Neporovnávejte se s pornografickými scénami – skutečný čas může být i 10-20 minut nebo víc.

8. Komunikace s partnerem je základ

Otevřená konverzace o tom, co funguje, může výrazně zlepšit sexuální zážitek.

9. Orgasmy mohou být různé – fyzické, emocionální, intenzivní i jemné

Neexistuje jediný správný orgasmus, každý zážitek je individuální.

10. Ženský orgasmus nemusí být jen konec sexu, ale i jeho nový začátek

Když už přijdete na to, co u vás funguje, na rozdíl od partnera jej můžete i během jednoho kola zažít opakovaně. Může otevírat cestu k hlubší intimitě a poznání vlastního těla. Po orgasmu ženy často lépe vnímají své tělo a potřeby, což jim umožňuje navázat ještě intimnější kontakt s partnerem nebo se sebou samými.

Zdroje: MedlinePlus, ABC NewsPMC, NBC News, Science Direct

Všechny štítky

