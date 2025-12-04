Když se dali dohromady, působili jako perfektní pár. Čas ale velmi záhy ukázal, že pohádkový začátek nemusí znamenat pohádkový konec. A že i žena, která stojí na vrcholu sportovního světa, může v soukromí bojovat s věcmi, které by jí nepřál ani ten největší nepřítel.
Hororové datum svatby, sebevražedné myšlenky a pád na dno: Nepovedené manželství připravilo Soukalovou o vše
Na začátku to vypadalo jako love story, jakou by mohla závidět nejedna žena. Dva úspěšní mladí sportovci, dvě výrazné osobnosti, které si prošly náročnými obdobími. On – Petr Koukal – hrdina badmintonového světa, který porazil rakovinu. Ona – Gabriela Soukalová – jedna z nejúspěšnějších biatlonistek české historie, držitelka tří olympijských medailí.
Pohádková svatba v Panenském Týnci a nevyslyšená varování
Svatba jako z filmu – tak by se dala popsat ceremonie v nedostavěném gotickém chrámu v Panenském Týnci. Mystické místo, květnový termín a navrch pátek třináctého. Pro novomanžele kouzelná symbolika, pro pověrčivce recept na katastrofu. Gabriela tehdy tvrdila, že na pověry nevěří. „Termín jsme vybrali tak, aby vyhovoval našim sportovním kalendářům, a nezalekli jsme se ani pověr, které se váží ke květnu nebo k pátku třináctého,“ vysvětlili tehdy v tiskové zprávě. Později ale přiznala, že už během svatebních příprav začala cítit zvláštní tíseň. „Ozývali se mi lidi, ať si na Petra dám pozor. Ne jeden nebo dva, ale desítky. Vyprávěli mi, koho podvedl, s kým spal,“ svěřila se Gabriela později ve svém dokumentu. Nejsilnější moment však přišel těsně před obřadem. Její otec ji do ucha špitl něco, co by žádná nevěsta slyšet nechtěla: „Pět minut před obřadem mi řekl: Ještě můžeme vzít roha!“ Gabriela tehdy poslechla své srdce, ne intuici. A později sama přiznala, že v sobě měla pocit, že svatba byla tak trochu vzdorem, možná i snahou dokázat sobě i okolí, že se v Koukalovi mýlí…
Po svatbě masky padají: kontrola, žárlivost a pocit ztráty svobody
Krátce po veselce začaly vyplouvat věci, které sportovkyně předtím neviděla nebo vidět nechtěla. Zamilovanost, náročná sportovní kariéra a idealizace partnera jí bránily rozpoznat varovné signály. Podle jejích slov se do vztahu postupně vkrádala kontrola a žárlivost. Nebyl to jeden dramatický moment, spíš pozvolné utahování pomyslné smyčky. Navíc se ukázalo, že Koukal extrémně žárlí na Gabrieliny úspěchy. „Hádky většinou nastávaly v momentu, kdy jsme přišli na nějakou akci a spousta lidí šla za mnou pro podpis. Doma jsem to potom pokaždé dostávala, že se se mnou fotilo víc lidí,“ popsala Gabriela, která rok poté, co se stala vdanou paní, také definitivně pověsila na hřebík svou úspěšnou sportovní kariéru. Petr ji ale nechával často samotnou doma, neřekl jí, kam jde ani kdy se vrátí, a ke Gabriele se dostávaly zvěsti o jeho záletech.
Kam mizí moje peníze?
Aby toho nebylo málo, začaly problémy v hospodaření s penězi. Gabriela věřila, že finanční stránku zvládne Petr jako zkušenější a starší partner. O to větší šok pro ni byl, když zjistila, že částky ze společných účtů mizí, aniž by věděla proč. Na základě Koukalova nátlaku neměli ani předmanželskou smlouvu, na které Gabriela původně trvala. Vždy když mělo dojít k podpisu, Petr jednání odložil nebo zrušil. „Vždycky věděl, jak to na mě nahrát, abych mu věřila,“ vzpomínala.
Myslela na nejhorší
Gabriela přiznala i to, že v momentě, kdy jí došlo, jakou chybu svatbou s Koukalem udělala, chtěla vše skoncovat. „Měla jsem pocit, že mám po životě. Že můj život skončil,“ připomíná, jak bídně se v manželství cítila. Vylezla tehdy na střechu jejich luxusního domu v Hořovicích, který si s Koukalem nechali za 30 milionů korun postavit, a dlouho váhala, zda má své trápení ukončit. „Pak jsem si to rozmyslela, protože moje ségra byla nemocná a já jsem nechtěla, aby moje mamka měla ještě horší situaci,“ vysvětlila. Problémy gradovaly, přibyly zdravotní potíže, stres si vybíral svou daň. Ona ležela doma ve tmě naprosto bez energie a manžel ji trestal svou nepřítomností. Právě toto období se později ukázalo jako klíčové – uvědomila si, že je v manželství sama.
Rozvod jako vyčerpávající maraton
Gabriela podala žádost o rozvod ve chvíli, kdy pochopila, že už není co zachraňovat. „Já jsem z toho domu odešla v jedné mikině a v džínách a neměla jsem vůbec nic. Když jsem přišla zpátky, tak byly vyměněny všechny kódy od domu a já jsem do toho domu od té doby neměla přístup i přesto, že jsem tam měla veškeré osobní věci,“ popsala. Jenže rozchod neznamenal úlevu, ale začátek vyčerpávajícího maratonu, který trval několik let. Až po dlouhém soudním jednání přišlo rozhodnutí, které znamenalo alespoň dílčí zadostiučinění. Soudní cestou získala zpět například kulaté zrcadlo v mosazném rámu nebo lampičku ve tvaru ruky držící žárovku. Podle informací deníku Blesk musí Koukal své exmanželce vyplatit 18,55 milionu korun ve čtyřech splátkách. Koukal vysoudil luxusní vilu v blízkosti Brd a několik stavebních parcel. Exmanželé si také rozdělili dva pražské lofty, každý v hodnotě přes devět milionů korun.
Dnes žije Gabriela Soukalová s partnerem Milošem, společně vychovávají dcerku Izabelku a pustili se do stavby domu. „Miloš staví a já rozdávám úkoly, v tom jsem fakt dobrá,“ svěřila se deníku Aha!. Koukal se stáhl z veřejného života a věnuje se projektu na prevenci rakoviny a podporu zdraví mužů.