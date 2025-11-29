Seděla jsem u stolku ve své malé věštírně, čajová svíčka tiše hořela a její plamínek tiše tančil. Dveře se otevřely a vešel muž, kterému bylo kolem pětatřiceti. Vysoký, upravený, ale hnědé oči měl unavené a trochu nejisté. Posadil se naproti mně a hned začal mluvit, jako by se bál, že když se zastaví, už to nedokáže říct.
Odhodlal se opustit samotu. Jak introvert našel lásku, když konečně vystoupil ze své ulity
Chtěl rodinu, ale roky zůstával sám – seznamky nefungovaly a strach z lidí ho držel doma. Až ve chvíli, kdy se odvážil udělat jediný krok mimo komfortní zónu, změnil se jeho život. Příběh muže, který zjistil, že láska někdy čeká jen na to, až jí půjdeme naproti.
Seděla jsem u stolku ve své malé věštírně, čajová svíčka tiše hořela a její plamínek tiše tančil. Dveře se otevřely a vešel muž, kterému bylo kolem pětatřiceti. Vysoký, upravený, ale hnědé oči měl unavené a trochu nejisté. Posadil se naproti mně a hned začal mluvit, jako by se bál, že když se zastaví, už to nedokáže říct.
„Já… já už nevím, co mám dělat. Jsem sám, celý život. Nikdy jsem neměl vážný vztah. Zkouším seznamky, píšu, volám, ale buď chtějí peníze, nebo po dvou větách zjistím, že nemáme vůbec společné téma. Jsem introvert, víte? Venku mezi lidmi se cítím špatně. Nejraději jsem doma a čtu knížky, ale chci mít rodinu, někoho, s kým bych mohl být šťastný. Už mi není dvacet.“
Vzala jsem tarotový balíček a soustředila se na otázku, co může muž přede mnou udělat pro to, aby byl ve šťastném partnerském vztahu.
První padl Vůz, druhá karta byla Osmička holí, potom Císař a na úplný závěr, jako potvrzení, Desítka pohárů. Usmála jsem se. „Podívejte se na kartu Vůz. Ten muž na voze jede kupředu, ale musí sám držet pevně otěže. Vy jste teď na správné cestě, ale jedete pořád dokola po stejné koleji, doma, přes obrazovku, jen abyste byl v bezpečí. Osmička holí říká, že nyní přichází rychlá změna. Hole už jsou ve vzduchu a letí, jen je musíte nechat dopadnout. Císař, to jste vy, silný, zodpovědný, připravený vést rodinu. Ale Císař nesedí zavřený v pracovně. Vládne, stojí na náměstí, vidí ho lidé.“
Zvedl oči. „To znamená, že musím ven?“ „Přesně tak. Hledáte v nesprávných vodách. Láska, kterou chcete, ta klidná, hluboká, domácí, není na platformách, kde se prodávají fotky a kde se lidé předvádějí. Tato láska je tam, kde se lidé potkávají pomalu, třeba na procházce se psy, na večeru deskových her pro introverty, na seznamovací akci, kde se nemusíte předvádět, jen sedíte u stolu a mluvíte o knížkách nebo o tom, jaký má kdo oblíbený čaj.“
Zaváhal. „Já se ale bojím.“ „Já vím. Ale podívejte na Desítku pohárů, to je váš cíl. Rodina, dům plný smíchu a děti, možná i zvířata. Měl byste udělat ten odvážný krok a vyjít ven. Podal mi ruku na rozloučenou a já jsem cítila, jak se mu trochu třese.
O čtyři měsíce později se dveře zase otevřely. Tentokrát vešel on a vedle něj drobná žena v brýlích s jemným úsměvem a držela velkou kyticí lučního kvítí. Oba měli stejně nejisté, ale šťastné oči. „Přišli jsme poděkovat,“ řekl tiše. „Byli jsme na jedné seznamovací procházce v Letenských sadech pro introverty, bylo nás jen osm. Mluvili jsme o knížkách a ona měla v ruce Murakamiho. No a já taky. A prostě to přišlo!“
Žena se začervenala a podala mi kytku. „Já jsem taky nikdy neměla vztah. Myslela jsem, že už to nikdy nepřijde, ale on se odhodlal, vzal mě za ruku, když jsme šli kolem toho starého dubu a já jsem věděla, že k sobě patříme.“ Objala jsem je oba. Někdy stačí opustit svou ochrannou ulitu a vykročit z komfortní zóny, aby láska zaklepala na dveře.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.