"Během druhýho sexu jsem ho přestala nenávidět," říká o krizi s manželem Koktová

Na Hanychové bylo vidět, že si podobnou situaci v podstatě neumí představit a ptala se, co tím myslí. „Ráno, večer, v noci. Třeba náhodně, když se chlapovi v noci postaví, tak toho využít. A to strašně pomůže. Najednou jsem ho i přestala nenávidět. Asi ty hormony, oxytocin, jak se vyplaví, tak najednou ti ten člověk připadá skvělý," vyprávěla se smíchem Ornella. Agátu tak zajímalo, kolikrát se musela k sexu přinutit, než to mělo kýžený efekt. „Musela jsem zavřít oči, když jsem ho nenáviděla, ale zlepšilo se to rychle, v půlce druhýho sexu už jsme byla v pohodě,„ prozradila rozverně Koktová, která ale důrazně dodala, že aby vše vyšlo tak jak má, je důležité splnit jednu podmínku. “Ale ten sex musí stát za to a ta žena musí minimálně jednou vyvrcholit, jinak se to nepočítá,“ zakončila nekompromisně.