Zátopkovi: Skutečná láska, kterou film nedokázal napodobit. Podívejte se na reálné snímky

Publikace Dana Zátopková 100, která se zabývá životem a dílem oštěpařky Dany Zátopkové, vyšla v roce 2022. Vznikla u příležitosti nedožitých stých narozenin, které by Zátopková stejně jako její manžel Emil oslavila v pondělí 19. září.
Manželé Zátopkovi se narodili ve stejný rok i den a stali se nejvýznamnějším českým – respektive československým – sportovním párem. Dana Zátopková byla silná žena, která ne vždy vítala Emilův excentrismus, což zachycuje i film režiséra Davida Ondříčka. Premiéru měl snímek Zátopek na konci srpna roku 2021, legendární atlety v něm ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil.
„Když jsme v roce 2021 uvedli premiéru filmu Zátopek na festivalu v Karlových Varech, ohlasy diváků i zahraničních kritiků byly tak silné, že jsme tušili, že máme film, který může oslovit lidi po celém světě. Jsme nadšeni, že film nyní bude mezinárodně prodávat společnost Myriad Pictures; film je ve skvělých rukou,“ uvedl k zahraniční distribuci režisér a producent David Ondříček.
Podívejte se do galerie na reálné i filmové momenty této atletické dvojice.
Dana a Emil Zátopkovi
Olympijští vítězové, mistři světa, držitelé titulů, rekordů a mnoha dalších poct a ocenění – v české historii jen těžko najdeme slavnější sportovní pár než Danu a Emila Zátopkovy.
Film Zátopek o slavné dvojici natočil David Ondříček, legendární atlety v něm ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil. Životopisné drama se bude nově promítat i v zahraničí. Film bude mezinárodně prodávat společnost Myriad Pictures, společnost zaměřená na filmovou a televizní produkci a distribuci.
Dana a Emil Zátopkovi
Emil Zátopek
Emil Zátopek se na mistrovství Československé republiky v roce 1952 umístil na prvním místě.
Legendárního běžce ve filmu Zátopek ztvárnil Václav Neužil
„Emil byl energický, optimistický a rychlý člověk, což u sebe taky nějakým způsobem pozoruju. Když jsem se do jeho charakteru snažil proniknout, jedním ze zásadních zdrojů pro mě byly originály jeho dopisů z roku 1948, které Emil psal svojí kamarádce Vlastůvce v době, kdy se ucházel o Danu, a hodně se v nich odkrýval. Měl jsem ho zafixovaného jako ukecaného, veselého atleta a nic víc. To jsem se dost mýlil. V těch dopisech se totiž ukazuje jako velmi citlivý a až dětsky zranitelný chlap,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz herec.
Seznámili se v roce 1945
Emil Zátopek a Dana Ingrová se seznámili v roce 1945 na atletických závodech ve Zlíně, ale jiskra mezi nimi přeskočila až později na jedné z jejich prvních schůzek. Narodili se ve stejném roce a ve stejný den.
Martha Issová
„Přesně si pamatuju, jak jsme se s Davidem Ondříčkem vrátili domů z nějakého večírku a on se mě ve tři ráno zeptal, jestli bych hrála Danu Zátopkovou, kdyby mi roli nabídl,“ vzpomíná v rozhovoru Martha Issová. „Vyjeveně jsem na něj koukala, protože o filmu mluvil už nějakou dobu a mě vůbec nenapadlo, že by mě v něm mohl obsadit. Když David viděl, jak na něj zírám, dodal, že v Česku žádná jiná herečka, která by byla tak nosatá jako Dana Zátopková, není. Tím téma uzavřel a víc už mi k tomu neřekl, takže jsem roli zřejmě získala díky nosu.“
brali se v roce 1948
Emil a Dana se vzali v roce 1948 v Uherském Hradišti krátce po návratu z letních olympijských her v Londýně. Hosté jim udělali bránu z oštěpů.
Film Zátopkovi
Filmové ztvárnění svatby významných českých atletů.
Emil Zátopek při tréninku
Emil Zátopek při tréninku v lesnaté krajině u Staré Boleslavi v roce 1953. Při dopoledním tréninku naběhal ve vysokých botách se silnou gumovou podrážkou 12 až 15 kilometrů. Odpolední trénink již absolvoval v tretrách. Běh prokládal dlouhými skoky.
Herec musí být skutečným běžcem
David Ondříček a trenér Jan Pernica si dali za cíl, aby herec ve filmu vypadal skutečně jako běžec. Neužil musel nejdříve zhubnout, aby se mu vyrýsovala běžecká figura. Ve výsledku shodil osm kilo. Druhým cílem bylo naučit se běžet tak, aby Neužil na pohyb nemusel myslet a mohl při pohybu Emila hrát. Aby zvládl běžecký natáčecí den, věnoval se na Ladronce, Hvězdě a Strahově intervalovému tréninku, který vymyslel právě Emil Zátopek.
Ve filmu Zátopek tvůrci vychází také přímo ze vzpomínek Dany Zátopkové
Ve filmu Zátopek tvůrci vychází také přímo ze vzpomínek Dany Zátopkové. Příkladná je i taková scéna, kdy Emil Zátopek na celé kolo zpívá a tancuje v hospodě na Slovácku, všichni jej pozorují, jen budoucí manželka jeho šarmu odolává.
„Emil byl v té době už sportovní hvězda, všechna pozornost se soustředila na něj a Dana při prvním setkání podle svých slov prohlásila: ‚On si myslí, že z něj všechny sypú bobky, ale já tedy rozhodně ne.‘ Zápasník a filmový kaskadér Karel Engel, který Zátopkovy dobře znal a hodně nám při přípravách filmu pomohl, na druhou stranu vyprávěl, že Dana Emila normálně uhnala. Jak to bylo doopravdy, se už dneska bohužel nedozvíme,“ popisuje filmová manželka Martha Issová.
Olympijské hry v Helsinkách 1952
Zlato tehdy Zátopek získal v běhu na pět tisíc metrů, 10 tisíc metrů a v maratonu. Od té doby se to žádnému z vytrvalců nepodařilo.
Olympijské hry v českém filmovém snímku Zátopek
Českému atletovi se kvůli jeho výrazu při běhu přezdívalo Emil Hrozný. Ten říkal, že mu nebylo dáno, aby běžel a zároveň se usmíval.
Zátopková také zvítězila
Na olympiádě v Helsinkách dosáhla svého největšího úspěchu také jeho choť Dana Zátopková. Zvítězila ve své disciplíně hodu oštěpem hodem za hranici padesáti metrů ve stejný den, kdy její manžel vyhrál běh na pět kilometrů.
Martha Issová trénovala s Rudolfem Černým
Kvůli roli trénovala Martha Issová s Rudolfem Černým, bývalým trenérem Barbory Špotákové. Jejím cílem nebylo stát se oštěpařkou, ale aby si osvojila základní principy oštěpařského pohybu. „Navíc jsem hodně vycházela z Danina specifického stylu, který se od způsobu, jakým sportovkyně hází dneska, celkem liší. Důležité bylo nacvičit si formu, ne házet oštěpem na velké vzdálenosti,“ vysvětluje herečka.
Fotografie pořízená po vítězství
Emil Zátopek byl extrovert a
Emil Zátopek byl extrovert a rád lidi kolem sebe bavil. Ve filmu je zobrazená scéna, v níž Emil vstoupí na helsinské olympiádě do Danina vítězného projevu.
Pozornost pro Zátopkovou vždy nebyla
Daně Zátopkové Emilova touha bavit lidi kolem sebe nebyla podle herečky Marthy Issové vždy příjemná. Ne proto, že by po pozornosti prahla sama, ale spíš kvůli touze po férovosti.
Neměla vůči svému muži žádný mindrák
„Manželé Zátopkovi byli oba sportovními hvězdami a Daně podle mě vadilo, že Emil svou entuziastickou jízdou občas její úspěch spláchl. Neměla vůči svému muži žádný mindrák, za to, co dokázal, ho velmi uznávala, jen jí to přišlo nespravedlivé. Jinak ale bylo manželství Zátopkových založené na vzájemné podpoře a velkém přátelství,“ říká Issová.
Manželé společně na běžkách ve filmu Zátopek
Manželé společně na běžkách ve filmu Zátopek. Dana Zátopková pocházela ze Slovácka a Václav Neužil o sportovkyni míní, že byla racionálnější a silnější než Emil. „Pocházela ze Slovácka, z kraje, kde se rodí silné, zemité holky, které vědí, za čím v životě jdou, a mají v sobě určitou pevnost. Taky na svůj původ byla náležitě hrdá a ráda o něm mluvila,“ doplňuje Issová.
Emil Zátopek a australský atlet Ron Clarke ve filmu
Český sportovec byl jeho nadšeným obdivovatelem.