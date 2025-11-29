Přeskočit na obsah
Zátopkovi: Skutečná láska, kterou film nedokázal napodobit. Podívejte se na reálné snímky

Olympijští manželé Zátopkovi
Olympijští manželé ZátopkoviFoto: Profimedia.cz
Dan PoláčekŽena.cz

Reálné fotografie Emila a Dany Zátopkových ukazují hluboké city, tichou oporu i sílu partnerství, kterou film dokáže jen napodobit. Podívejte se na skutečné momenty slavné dvojice a na to, jak se liší od jejich filmového zobrazení.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Publikace Dana Zátopková 100, která se zabývá životem a dílem oštěpařky Dany Zátopkové, vyšla v roce 2022. Vznikla u příležitosti nedožitých stých narozenin, které by Zátopková stejně jako její manžel Emil oslavila v pondělí 19. září. 

Celebrity

Manželé Zátopkovi se narodili ve stejný rok i den a stali se nejvýznamnějším českým – respektive československým – sportovním párem. Dana Zátopková byla silná žena, která ne vždy vítala Emilův excentrismus, což zachycuje i film režiséra Davida Ondříčka. Premiéru měl snímek Zátopek na konci srpna roku 2021, legendární atlety v něm ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil.

„Když jsme v roce 2021 uvedli premiéru filmu Zátopek na festivalu v Karlových Varech, ohlasy diváků i zahraničních kritiků byly tak silné, že jsme tušili, že máme film, který může oslovit lidi po celém světě. Jsme nadšeni, že film nyní bude mezinárodně prodávat společnost Myriad Pictures; film je ve skvělých rukou,“ uvedl k zahraniční distribuci režisér a producent David Ondříček.

Podívejte se do galerie na reálné i filmové momenty této atletické dvojice.

Dana a Emil Zátopkovi

Olympijští vítězové, mistři světa, držitelé titulů, rekordů a mnoha dalších poct a ocenění v české historii jen těžko najdeme slavnější sportovní pár než Danu a Emila Zátopkovy. 

Film Zátopek o slavné dvojici natočil David Ondříček, legendární atlety v něm ztvárnili Martha Issová a Václav Neužil. Životopisné drama se bude nově promítat i v zahraničí. Film bude mezinárodně prodávat společnost Myriad Pictures, společnost zaměřená na filmovou a televizní produkci a distribuci.

Když jsme v roce 2021 uvedli premiéru filmu Zátopek na festivalu v Karlových Varech, ohlasy diváků i zahraničních kritiků byly tak silné, že jsme tušili, že máme film, který může oslovit lidi po celém světě. Jsme nadšeni, že film nyní bude mezinárodně prodávat společnost Myriad Pictures; film je ve skvělých rukou, uvedl k zahraniční distribuci režisér a producent David Ondříček.

