Trend letních rozvodů roste. Vliv má i marný restart vztahu na dovolené

Trendu novoročních rozvodů však v posledních letech vyrůstá konkurence: rozvody v létě. Vyplývá to z průzkumu aplikace SplitUp, která lidem pomáhá zvládat rozchod po právní i psychické stránce. Analýza vyhledávání s pomocí Google Trends totiž ukázala, že od roku 2020 do roku 2025 vzrostl počet vyhledávání dotazu „rozvodový právník“ během léta o závratných 4950 %. Během června roku 2024 lidé zadali do Google přes 30 tisíc vyhledávacích dotazů na rozvodové právníky, což bylo o 13 % více než v lednu daného roku.