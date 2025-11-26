Seznámili se v roce 2003 na festivalu Hrnec smíchu. Stačil jediný pohled a jiskra přeskočila téměř okamžitě. Věkový rozdíl nijak neřešili. „Když se člověk zamiluje, tak se prostě zamiluje. Je jedno, jestli mu je dvacet, nebo šedesát,“ říká Zedníček. A Hana s úsměvem dodává, že ji získala jeho dobrodružná povaha — a že všechny své dávné zásady o knírech i věku musela během pár minut přehodnotit.
Hanka Kousalová o svém Pavlu Zedníčkovi: Ano řekla v oblacích, oddal je Matuška a svatbu málem zhatil knír
Když se potkali herec Pavel Zedníček a o čtrnáct let mladší moderátorka a scenáristka Hana Kousalová, zajiskřilo to okamžitě. Ani jeden z nich však nečekal, že z toho může být něco víc. Oba měli za sebou bolestivé rozvody a rozhodně netoužili po nové lásce. Hanku navíc starší muži, k tomu ještě s knírem, nikdy nezajímali. Jenže Pavlův ikonický knír se stal přesně tím, co ji nakonec okouzlilo.
Seznámili se v roce 2003 na festivalu Hrnec smíchu. Stačil jediný pohled a jiskra přeskočila téměř okamžitě. Věkový rozdíl nijak neřešili. „Když se člověk zamiluje, tak se prostě zamiluje. Je jedno, jestli mu je dvacet, nebo šedesát,“ říká Zedníček. A Hana s úsměvem dodává, že ji získala jeho dobrodružná povaha — a že všechny své dávné zásady o knírech i věku musela během pár minut přehodnotit.
Na konzervatoř ho nevzali. Naštěstí…
Pavel Zedníček měl k umění blízko odmala. Hrál na klarinet a snil o hudební kariéře, ale nepřijetí na konzervatoř jeho plány změnilo. Osudová oklika přes kožařskou průmyslovku ho dovedla k dramatickému kroužku, kde poprvé zjistil, že herectví je jeho pravá cesta. JAMU vystudoval po boku Bolka Polívky, Jiřího Bartošky či Karla Heřmánka a brzy se prosadil v divadle, ve filmu i jako moderátor.
Učitelka, která načítala knihy pro nevidomé
Hana Kousalová začínala jako učitelka na základní škole. Po rozvodu s otcem své jediné dcery Barbory musela začít zcela od nuly. Náhoda ji přivedla k načítání knih pro nevidomé, následně do rádia Evropa 2 a později ke scenáristice. Partnera nehledala, protože byla přesvědčená, že dceři žádného „náhradního tatínka“ hledat nepotřebuje. Pavel však její představy převrátil během jediné festivalové noci.
Svatba jako z hollywoodského filmu – a rovnou v Americe
Na psí knížku prožili dlouhých čtrnáct let, než se rozhodli vztah oficiálně stvrdit. A udělali to neobyčejně stylově. V roce 2017 letěli do USA — Hanka měla narozeniny a čekala „obyčejný“ výlet do New Yorku. Teprve v letadle, mezi kávou a čajem, jí Pavel mimoděk položil otázku: „A na Floridě by to šlo?“ Tak ji požádal o ruku.
Svatba proběhla 6. ledna 2017 na Floridě. Oddával je Waldemar Matuška mladší a volba místa nebyla náhodná — právě zde žije velká část Zedníčkovy rodiny. Dodnes vzpomínají s humorem: „Když má pes papíry, má větší cenu. Ale milujete ho i bez papírů.“
Pojí je společná vášeň
Základ jejich vztahu je jednoduchý — oba milují cestování. Kdykoli se objeví mráček, prostě sbalí kufry a vyrazí na druhý konec světa. Vlastní děti spolu nemají, podle nich už přišel pozdní čas. Pavel ale dlouhá léta vychovával nevlastní dceru Lucii Zedníčkovou a velmi blízký vztah měl i se synovcem Jakubem, jehož tragická smrt v roce 2018 ho hluboce zasáhla. Právě Hanka mu tehdy byla největší oporou.
Dnes společně vedou bistro a kavárnu s bagely v centru Prahy – do těch se mimochodem zamilovali v New Yorku. Hanka se netají tím, že v bistru drží otěže v rukou ona. A nejen tam. „Doma jsem šéfová taky já,“ směje se. A Pavel s nadhledem dodává, že se jako ženatý paradoxně cítí svobodněji než dřív. Když potřebují vypnout, jedou na chatu na Karlštejnsku nebo plánují další cestu — klidně až na druhý konec světa.