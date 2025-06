Psychická pohoda hraje při IVF větší roli, než se dosud myslelo, tvrdí nová studie

I když samotná šance na otěhotnění se mezi skupinami příliš nelišila, vědci zdůrazňují, že lepší psychická pohoda může významně ovlivnit průběh dalších pokusů a pomoci ženám léčbou projít s menší zátěží. Také se ukazuje, že právě tento přístup pomáhá snížit počet případů, kdy ženy léčbu předčasně vzdají. I proto se stále častěji klade důraz na to, aby se péče o duševní zdraví stala přirozenou součástí léčby neplodnosti.

„Neplodnost není jen fyzická diagnóza. Velmi souvisí s psychikou a se vztahy. A pokud nejsou tělo, psychika a vztahy člověka správně nastaveny, potom se nemoc, v našem případě neplodnost, hůře léčí. Naproti tomu, když se žena cítí bezpečně, obklopuje ji podporující prostředí, začíná se měnit její psychické nastavení, a to ovlivňuje i biologii. A začne se uzdravovat,“ říká fertility koučka Alena Dvořáková, která se podpoře žen během IVF věnuje téměř 30 let. „Považuji za velmi důležité, aby ženy, které podstupují IVF léčbu, chodily do klinik, kde se cítí dobře a bezpečně, a kde jim personál naslouchá. Mám mnoho zkušeností, jak změna tohoto prostředí, kde ženy byly spokojené, přinesla konečně úspěch,” doplňuje Dvořáková.