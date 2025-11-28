Přeskočit na obsah
29. 11.
Historie plná předsudků: Příběhy intersex osobností, které dějiny trestaly

Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence
Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligenceFoto: Aktuálně.cz / A. I.
Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence
Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligenceFoto: Aktuálně.cz / A. I.
Jana Harmáčková
Jana HarmáčkováDan Poláček

Sedm zapomenutých příběhů žen, jejichž intersex těla rozbila svatý řád pohlaví. Od inkvizičních tribunálů přes kláštery a pitevny až po módní mola a olympijské dráhy sledujeme, jak církev, lékaři i sport trestají vše, co se nevejde do ženské kolonky.

Intersex lidé existovali vždy – jen o nich společnost obvykle nemluvila, nebo hůř: snažila se je skrýt, umlčet či potrestat. Mnohé historické osobnosti s intersex variacemi žily v neustálém tlaku, nedůvěře a strachu z odhalení. Jejich příběhy nejsou jen o biologii, ale o odvaze přežít ve světě, který pro jejich existenci neměl pochopení. A přestože dnes víme o intersex tématu mnohem víc, osudy lidí z minulosti nám připomínají, jak hluboké a bolestné mohou být důsledky neznalosti, předsudků a touhy „napravovat to, co se zkrátka nevešlo do dobových představ o normě.

Intersex lidé jsou osoby, které se narodily s tělesnými znaky – například genitáliemi, chromozomy nebo hormonálními vzorci – které neodpovídají typickému pojetí „mužského nebo „ženského těla. Intersexualita není nemoc ani porucha, ale přirozená variace lidské biologie, která se v populaci vyskytuje častěji, než si většina lidí myslí.

Těla mimo normu jako zbraň proti řádu

Římská freska zobrazující Hermafrodita
Římská freska zobrazující Hermafrodita, 1. století n.l., Herculaneum, nyní v Národním archeologickém muzeu v Neapoli, ItálieFoto: Aktuálně.cz / Wikipedia / Public domain

Zatímco genitálie slavných mužů se stávaly předmětem posměšných písní a politické propagandy, intersex ženy čelily brutálnějšímu trestu: vymazání z historie. Jejich těla nebyla jen zvláštní – byla nebezpečná pro binární řád, který ženství definoval přes schopnost rodit a mužství přes schopnost dominovat. Od šestnáctého do jednadvacátého století intersex ženy čelily inkvizičním procesům, nuceným chirurgickým zásahům, právním přepisům pohlaví, vyloučení z klášterů i sportovních závodů.

Na rozdíl od mužů, kde genitální defekt zpochybňoval maskulinitu, intersex ženy zpochybňovaly samotnou existenci ženství jako kategorie – a to bylo pro patriarchální společnost neúnosné. U historických postav ze šestnáctého až devatenáctého století vycházíme z inkvizičních, lékařských a právních dokumentů, které odrážejí pohled moci, ne postižených osob. U moderních aktivistů a sportovců z dvacátého a jednadvacátého století máme přímá svědectví, ale zároveň vidíme pokračující medicínskou a právní kontrolu.

Tento článek sleduje sedm příběhů od španělské inkvizice po olympijské stadiony, od klášterních cel po módní mola. Každý z nich ukazuje, jak intersex těla odhalují konstrukty pohlaví – a jak brutálně společnost brání jejich destabilizaci.

