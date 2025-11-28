Intersex lidé existovali vždy – jen o nich společnost obvykle nemluvila, nebo hůř: snažila se je skrýt, umlčet či potrestat. Mnohé historické osobnosti s intersex variacemi žily v neustálém tlaku, nedůvěře a strachu z odhalení. Jejich příběhy nejsou jen o biologii, ale o odvaze přežít ve světě, který pro jejich existenci neměl pochopení. A přestože dnes víme o intersex tématu mnohem víc, osudy lidí z minulosti nám připomínají, jak hluboké a bolestné mohou být důsledky neznalosti, předsudků a touhy „napravovat“ to, co se zkrátka nevešlo do dobových představ o normě.
Historie plná předsudků: Příběhy intersex osobností, které dějiny trestaly
Sedm zapomenutých příběhů žen, jejichž intersex těla rozbila svatý řád pohlaví. Od inkvizičních tribunálů přes kláštery a pitevny až po módní mola a olympijské dráhy sledujeme, jak církev, lékaři i sport trestají vše, co se nevejde do ženské kolonky.
Intersex lidé jsou osoby, které se narodily s tělesnými znaky – například genitáliemi, chromozomy nebo hormonálními vzorci – které neodpovídají typickému pojetí „mužského“ nebo „ženského“ těla. Intersexualita není nemoc ani porucha, ale přirozená variace lidské biologie, která se v populaci vyskytuje častěji, než si většina lidí myslí.
Těla mimo normu jako zbraň proti řádu
Zatímco genitálie slavných mužů se stávaly předmětem posměšných písní a politické propagandy, intersex ženy čelily brutálnějšímu trestu: vymazání z historie. Jejich těla nebyla jen zvláštní – byla nebezpečná pro binární řád, který ženství definoval přes schopnost rodit a mužství přes schopnost dominovat. Od šestnáctého do jednadvacátého století intersex ženy čelily inkvizičním procesům, nuceným chirurgickým zásahům, právním přepisům pohlaví, vyloučení z klášterů i sportovních závodů.
Na rozdíl od mužů, kde genitální defekt zpochybňoval maskulinitu, intersex ženy zpochybňovaly samotnou existenci ženství jako kategorie – a to bylo pro patriarchální společnost neúnosné. U historických postav ze šestnáctého až devatenáctého století vycházíme z inkvizičních, lékařských a právních dokumentů, které odrážejí pohled moci, ne postižených osob. U moderních aktivistů a sportovců z dvacátého a jednadvacátého století máme přímá svědectví, ale zároveň vidíme pokračující medicínskou a právní kontrolu.
Tento článek sleduje sedm příběhů od španělské inkvizice po olympijské stadiony, od klášterních cel po módní mola. Každý z nich ukazuje, jak intersex těla odhalují konstrukty pohlaví – a jak brutálně společnost brání jejich destabilizaci.
Chirurg před tribunálem inkvizice
Eleno de Céspedes se narodila kolem roku 1545 v Alhama de Granada jako potomek zotročené černé muslimky a svobodného kastilského rolníka. Od narození nesla na tvářích vypálené znamení potomka otrokyně – stigma, které ji provázelo celý život. V patnácti letech byla provdána za kameníka, porodila syna. Během porodu, jak později tvrdila, se jí objevily mužské genitálie – malý penis a varlata.
Po opuštění manželem začala cestovat po Španělsku, živila se jako krejčovka, pastýřka, později jako voják v potlačení povstání Alpujarras mezi lety 1568 a 1571. Poté se vyučila chirurgii v Madridu, získala licenci a pracovala jako úspěšný chirurg. V roce 1584 se chtěla oženit s Maríou del Caño. Vikář Madrid Juan Baptista Neroni požadoval lékařské vyšetření – čtyři muži včetně lékaře potvrdili mužské pohlaví, ale místní farář odmítl po sousedských fámách o hermafroditismu.
Druhé vyšetření králových lékařů Francesca Díaze a Antonia Mantilly v roce 1586 našlo penis, varlata, ale i otvor mezi nimi a análním otvorem – možná vaginu. Manželství bylo povoleno, ale v červnu 1587 byli oba zatčeni na základě udání za sodomii, čarodějnictví a bigamii. Případ byl přesunut pod jurisdikci inkvizice.
Rozsudek: dvě stě ran bičem
Před toledským tribunálem Céspedes tvrdila: Ve skutečnosti jsem a byl jsem hermafrodit. Mám a měl jsem dvě přirozenosti, jednu muže a jednu ženy. Argumentovala, že první manželství bylo legitimní jako žena souložící s mužem, druhé také jako muž souložící se ženou. Penis vznikl při porodu, původně zahnut kůží, kterou si chirurgicky odstranila.
Inkvizice provedla opakované vyšetření: porodní báby penetrovaly svíčkou a prsty vagínu, kterou označily za tak těsnou, že Céspedes musí být panic. Díaz při druhém vyšetření našel pouze ženské genitálie, tvrdil, že penis zmizel po jezdeckém úrazu a amputaci. Inkvizice zaznamenala rasové znaky: žádné vousy jako mulat, propíchnuté uši jako otrok. Svědkové z lůžka potvrdili mužské pohlaví.
Rozsudek: odsouzena pouze za bigamii, ne za sodomii či čarodějnictví. Dvě stě ran bičem, deset let konfinace v nemocnici pro chudé, kde využila chirurgické dovednosti. Auto-da-fé – ponižující průvod v sanbenitu po tolédském náměstí. María del Caño byla osvobozena. Céspedes jako symbol: intersex tělo, rasová stigmatizace a schopnost – vše podrobeno inkvizičnímu mikroskopu již v šestnáctém století.
Řeholnice vyhnána z komunity
Fernanda Fernández, španělská řeholnice osmnáctého století, sama nahlásila představeným, že se jí vyvíjejí mužské genitálie. Tento akt sebeohlášení byl neobvyklý – většina intersex osob byla odhalena až při vyšetření, fyzickém násilí nebo procesu. Fernanda ale věřila církevní autoritě natolik, že jí svěřila své tělo. Následovalo lékařské vyšetření závisející na dobových teoriích o hermafroditismu – lékaři posuzovali, zda dominují mužské či ženské znaky.
Fernanda byla vyšetřena, prohlášena za muže a právně překlasifikována. Změnilo se její jméno i právní status. Byla vyloučena z kláštera – komunita žen nemohla zahrnovat muže, byť strávila roky jako sestra. Tento případ ilustruje, jak církev a právo krutě zasahovaly do životů intersex osob: kláštery byly prostory homosociální stability, ale jakmile se objevila mužskost, musela být eliminována.
Fernanda ztratila identitu, komunitu i domov – ne kvůli hříchu, ale kvůli tělu, které se odmítlo vejít do binárního řádu. Její vyloučení nebylo trestem za čin, ale za biologickou realitu. Církev chránila své představy o ženství usilovněji než své vlastní ovečky.
Živý lékařský exponát
Maria Dorothea Derrier, narozená roku 1780 v Postupimi, byla přiřazena při narození jako dívka. Kolem sedmadvaceti let přijala mužskou identitu, změnila jméno na Karl Dürrge a začala cestovat po Evropě jako živý lékařský případ. Na rozdíl od Fernanda, kterou církev vyloučila, Karl se rozhodl monetizovat své tělo – nechával se vyšetřovat lékaři za úplatu.
Profesor Mayer z Bonnu publikoval v roce 1841 podrobný anatomický popis Karla Dürrge: kombinace mužských a ženských pohlavních orgánů, atypická genitálie, medicínsky fascinující hermafroditismus. Dürrge strávil třicet let jako objekt vědeckého zájmu – lékaři devatenáctého století používali jeho tělo k definování pravého pohlaví, hranice mezi mužem a ženou, lékařských standardů pro určování pohlaví.
Karl Dürrge zemřel v roce 1835. Jeho příběh ukazuje, jak se intersex osoby v éře před sociálním zabezpečením musely prodat vědě, aby přežily. Medicína si je přivlastnila jako zajímavé případy, aniž by je uznala jako lidi s právy a důstojností. Dürrge byl předmětem, ne pacientem – a jeho tělo sloužilo spíše jako učební pomůcka než jako důvod k léčbě.
Tragédie Francouze vymazaného z existence
Herculine Adélaïde Barbin, narozena osmého listopadu 1838 v Saint-Jean-d‚Angély ve Francii, byla přiřazena jako dívka a pojmenována Alexina. Chudá rodina jí zajistila stipendium do klášterní školy Ursulinenek. Vynikající studentka byla roku 1856 poslána studovat na učitelku. V pubertě žádná menstruace, plochá prsa, vousy na tváři. Zamilovala se do spolužaček, později do učitelky Sary – staly se milenkami.
Roku 1860 Herculine trpěla bolestmi, lékař ji vyšetřil a byl šokován. Pobožná Herculine se zpověděla biskupovi La Rochelle Jeanu-Françoisu-Anne Landriotovi. Biskup poslal lékaře Dr. Chesneta, který našel malou vagínu, mužský tělesný typ, malý penis, varlata uvnitř těla. Diagnóza: mužský pseudohermafroditismus. Soud rozhodl: Herculine je právně muž, musí opustit milenku i práci, změnit jméno na Abel Barbin.
Herculine, nyní Abel, se přestěhoval do Paříže, žil v bídě, psal paměti jako součást terapie. V únoru 1868 nájemník našel Herculine mrtvou – sebevražda vdechnutím uhelného plynu. Paměti ležely vedle postele. Dr. Regnier provedl pitvu, předal paměti Auguste Ambroise Tardieuovi, který je publikoval v roce 1872 v knize o forenzním určování pohlaví.
Když filozof mazal intersex hlas
V roce 1976 objevil francouzský filozof Michel Foucault v archivech French Department of Public Hygiene paměti Herculine Barbin a publikoval je v roce 1978. Ve svém úvodu romantizoval Herculine jako bytost žijící ve šťastném limbu neidentity, svobodnou od kategorií pohlaví. Byla pro něj dokladem existence mimo binární systém, symbolem touhy po světě před medicínským a právním nátlakem na jednoznačné určení pohlaví.
Tato interpretace však ignorovala vlastní slova Herculine. V pamětech se popisovala jako „odsouzená, potrestaná, vyděděná“ osoba bez místa ve světě. Judith Butler v knize Gender Trouble kritizuje Foucaulta za toto romantické přisvojení. Poukazuje na to, že filozof přehlédl utrpení ženy, která sama sebe vnímala jako tragickou postavu vyloučenou ze společnosti, nikoli jako šťastnou bytost mimo kategorie. Morgan Holmes zdůrazňuje, že Herculine se považovala za výjimečnou ženu, nikoli za nebinární bytost. Foucault použil její tělo k abstraktním filozofickým teoriím, místo aby podpořil její vlastní hlas a zkušenost.
Intersex aktivistka Emi Koyama to vyjádřila jasně: „Lidská těla byla použita k podpoře abstraktních teorií, místo aby teorie byly použity k podpoře lidí.“ Herculine Barbin se stala šablonou pro překládání intersex zkušenosti filozofy a vědci, kteří ji nikdy neznali. Její 8. listopad je dnes Intersex Day of Remembrance. Foucaultova interpretace je ukázkou toho, jak akademie může být stejně násilná jako lékařská praxe. Místo aby poslouchala hlas trpící osoby, vytěžuje její utrpení pro teoretické koncepty. Herculine chtěla být ženou, milovat ženu a učit. Dostala smrt v plynové komůrce pařížského bytu a posmrtnou slávu jako filozofická kuriozita.
Od rabína k aktivistce
Sally Gross se narodila 22. srpna 1953 v Kapském Městě do židovské rodiny. Lékaři ji při narození klasifikovali jako chlapce navzdory nejednoznačným genitáliím. Intersexualita byla v raných padesátých letech málo pochopena, proto lékaři doporučili vychovat dítě jako chlapce. Dostala jméno Selwyn.
Mladý Selwyn se stal ortodoxním židem a studoval na rabínské koleji v Británii, následně dva roky v Izraeli. Po návratu do Jižní Afriky nastoupil na University of Cape Town a zapojil se do anti-apartheidního aktivismu. V roce 1977 musel utéct do exilu poté, co sepsal dokument obsahující výzvu k ozbrojenému boji proti apartheidu. Jeho cesta vedla přes Botswanu a Izrael až do Spojeného království.
Rozčarován rigidností judaismu a mlčením židovské komunity k apartheidu konvertoval ke katolicismu. V roce 1981 vstoupil do Dominikánského řádu v Oxfordu, v roce 1987 byl vysvěcen na kněze a vyučoval filozofii a teologii na Blackfriars Priory při Oxford University. Lékařské testy v roce 1993 potvrdily intersex status. Sally změnila jméno, začala žít jako žena a byla zbavena kněžské hodnosti.
Vrátila se do Jižní Afriky, kde založila průkopnickou organizaci Intersex South Africa a stala se vedoucí postavou intersex hnutí. V roce 2000 dosáhla prvního právního uznání termínu „intersex“ v národní antidiskriminační legislativě Jihoafrické republiky. Sally Gross zemřela 14. února 2014 v Kapském Městě. Našli ji samotnou v bytě po letech aktivismu, který ji finančně vyčerpal.
Supermodelka s testikulami
Hanne Gaby Odiele, narozená 8. října 1988 v Belgii, má genotyp 46 XY a úplnou androgenní necitlivost. Její tělo nereaguje na testosteron, vnější genitálie jsou ženské, ale s nesestouplými varlaty a zkrácenou vaginou bez děložního čípku. Chybějí vaječníky a děloha.
Jako dítě byla diagnostikována. Lékaři rodičům řekli, aby to tajili, což bylo v té době běžnou praxí vůči intersex dětem. Přesto se Hanne stala úspěšnou modelkou pro světové módní domy jako Chanel, Dior nebo Versace. Ve věku deseti let podstoupila odstranění gonád kvůli riziku rakoviny, v osmnácti letech pak vaginální rekonstrukci.
V lednu 2017 veřejně oznámila svůj intersex status slovy, která otřásla módním průmyslem: „Moje tělo není skutečně mužské ani ženské." Rozhodla se zlomit tabu a ukončit nepsanou praxi chirurgických zásahů na intersex dětech bez jejich informovaného souhlasu. Stala se tváří mezinárodního intersex hnutí a v partnerství s organizací interACT kritizuje medicínskou praxi normalizačních operací prováděných na dětech. Její coming out změnil diskusi o intersex v módním průmyslu – těla, která desetiletí definovala ženskou krásu, byla biologicky mimo binární kategorii. Hanne Gaby Odiele je důkazem, že intersex ženy nejsou medicínská kuriozita, ale úspěšné profesionálky, které svým odhalením riskují kariéru pro větší dobro.
Když sport rozhoduje o pravém ženství
Caster Semenya přišla na svět 7. ledna 1991 v Jižní Africe. Od narození ji označili za dívku, vychovávali jako dívku, celý život žila jako žena. Její talent pro běh však spustil řetězovou reakci událostí, které ji proměnily v symbol celosvětového sporu o to, kdo má právo být ženou ve sportu.
V roce 2009 vyhrála zlatou medaili na mistrovství světa v běhu na 800 metrů. Okamžitě po triumfu ji Mezinárodní atletická federace IAAF nařídila gender verification – ponižující vyšetření genitálií, chromozomů a hormonů. Výsledky ukázaly, že má 46 XY chromozomy a 5-alfa-reduktázový deficit. Jedná se o stav, při kterém se XY jedinec rodí s nejednoznačnými nebo ženskými genitáliemi, ale v pubertě jeho tělo produkuje mužské hladiny testosteronu.
IAAF argumentovala, že XY DSD atletky s vysokým testosteronem mají neférovou výhodu oproti ostatním ženám. Takže přišly regulace. V roce 2018 federace stanovila nová pravidla – atletky jako Semenya musí snižovat testosteron léky, jinak nemohou závodit. Court of Arbitration for Sport v roce 2019 tyto regulace potvrdil. Semenya však bojovala dál a podala odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten v červenci 2025 rozhodl, že její právo na spravedlivé slyšení bylo porušeno. Samotné regulace však zůstaly v platnosti.
Její slova vystihují absurditu situace: Byl jsem vychována jako dívka, žiju jako žena, závodím jako žena – a přesto mi říkají, že nejsem žena. Případ Caster Semenya je kulminací staletí kontroly intersex těl. Od inkvizičních procesů k sportovním tribunálům, od klášterních vyloučení k olympijským diskvalifikacím. Metody se změnily, podstata zůstává. Intersex ženy musí být eliminovány, ať už nucenými léky nebo vyloučením ze soutěží.
Binární řád a jeho oběti
Sedm příběhů od šestnáctého do jednadvacátého století ukazují kontinuitu násilí: inkvizice, klášterní vyloučení, nucené právní přepisy, medicínské apropriace, neodsouhlasené chirurgické zásahy, sportovní diskriminace. Společným jmenovatelem je obsese s pravým pohlavím – intersex ženy zpochybňují binární řád a musí být eliminovány, ať už vyloučením, přepsáním nebo chirurgickým opravením.
Na rozdíl od genitálních mýtů o slavných mužích, kde defekt sloužil jako posměch mocným, intersex ženy byly systematicky mazány – jejich paměti objeveny až sto let později, jejich těla využita jako vědecké objekty, jejich identita zpochybněna sportovními tribunály. Patriarchální společnost toleruje varianty maskulinity, ale ženství musí zůstat rigidně definované. Od středověku až po současnost medicína a právo spolupracovaly na udržení binární kategorizace pohlaví, zatímco intersex osoby platily za tuto kontrolu cenou vlastní identity, zdraví a často i života.
Moderní intersex hnutí konečně dává intersex osobám vlastní hlasy – ne jako lékařské případy, ale jako aktivisty bojující za tělesnou autonomii. Osmý listopad, narozeniny Herculine Barbin, je dnes uznáván jako Intersex Day of Remembrance, který připomíná historické utrpení a současný boj. Jejich příběhy nás učí: biologické pohlaví je spektrum, jeho klasifikace je politická a kdokoli ji destabilizuje, zaplatí vysokou cenu.