3. 12. Svatoslav
Nenávist až za hrob: Bouřlivý vztah Deváté a Vinkláře nepřestává fascinovat ani po letech

Ivanka Devátá
Foto: Profimedia
Ivanka Devátá
Ivanka DevátáFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Když se řekne Ivanka Devátá a Josef Vinklář, vybaví si pamětníci příběh lásky připomínající jízdu na horské dráze: nekonečnou vášeň, smích, bolest, útěky, návraty a nakonec nenávist až za hrob. A přestože se rozešli už před desítkami let, dodnes jejich jména vyvolávají zvědavost. Co se mezi nimi vlastně odehrálo? A proč se do stejné řeky vstupuje tak nebezpečně snadno?

Dnes úspěšná spisovatelka, dříve oblíbená herečka Realistického divadla. Už jako dítě přemýšlela o smrti, vymýšlela si příběhy a snila o tom, že jednou bude učitelkou češtiny. Místo toho ale skončila v divadle, kde objevila svět emocí, který jí učaroval.

Josef Vinklář
Josef Vinklář

„Na hrob Pepíkovi v žádným případě nepojedu! Nezaslouží si zapálit svíčku,“ říká Devátá o Vinklářovi

Celebrity

Její první manžel a otec syna Marka Miloš Hlavica byl pravý opak všeho, po čem v koutku duše toužila. Milý, solidní, spolehlivý. A jak později přiznala, také předvídatelný do posledního puntíku. „Byl tak hodný, až to byla nuda,“ říkala bez obalu. Toužila po dobrodružství. Po muži, u kterého nikdy neví, co přijde. Po takovém, se kterým život není rutina, ale velká premiéra. A tehdy vstoupil na scénu Josef Vinklář.

Josef Vinklář, geniální komediant i nenapravitelný bohém

Už jako malý kluk měl Vinklář od života naloženo víc než dost. Narodil se v chudé rodině nedaleko Jičína, dům jim shořel a rodina zkoušela začít nový život v Praze. Právě ale začala válka a otec skončil v koncentračním táboře. Maminka tak na Josefa a jeho bratra Zdeňka zůstala sama. Sice neměli peníze, maminka ale oba kluky zahrnovala obrovskou láskou.

Josef Vinklář
Josef Vinklář
Foto: Profimedia
Byl to živel. Směs humoru, šarmu a temperamentního rošťáctví, kterou si kolem sebe lidé okamžitě omotá. Jan Werich si ho všiml už jako teenagera a podporoval ho, jak mohl. Ale spolu s hereckým talentem přišel i typický „werichovský“ životní styl – večírky, hospody, mariáš. A ženy.

Vinklář ženy miloval. A ženy milovaly jeho. Nenapravitelný svůdník, který se žení s úžasnou intenzitou… a stejně rychle se rozvádí. Za život stanul před oltářem třikrát. A přesto sám říkal, že pro manželství prostě není stavěný.

A byla to láska!

V Realistickém divadle se jejich cesty protnuly poprvé. Ona tehdy vdaná, o pět let starší Vinklář v manželství s Janou Dítětovou a s pověstí nepřehlédnutelného bouřliváka. A přesto mezi nimi přeskočila jiskra, jako z toho nejkýčovitějšího romantického filmu. Pro Ivanku to byl doslova náraz osudu. Najednou před ní nestál klidný a spořádaný muž, ale někdo, kdo uměl z obyčejného úterý udělat svátek. Kdo ji rozesmál tak, že zapomínala na čas. Kdo jí ukázal svět, jaký předtím nepoznala. Vinklářova spontánnost a energie ji pohltila. „Já mu ve všem podléhala, a ještě ráda,“ vzpomínala později. A tak udělali krok, který změnil životy hned několika lidí. Oba požádali o rozvod.

Soužití s bohémem: Hodiny čekání

První roky společného života byly přesně takové, jaké si vysnila. Narodil se syn Adam, Vinklář byl pozorný, zábavný, nepřehlédnutelný. Jenže stejně rychle, jako přicházely radostné chvíle, začala přicházet i stinná stránka jejich vztahu. Vinklář byl bohém. A doma moc nevydržel. Ivanka měla připravené tašky na chalupu, děti čekaly u dveří. A Josef? Nepřišel v pátek večer. Nepřišel ani v sobotu. Ani v neděli ráno. Přišel až v neděli večer. K tomu šeptanda o milenkách – a později přiznání samotných žen, které se jejím mužem pyšnily jako trofejí. Ivanka chřadla, hubla, psychicky se hroutila. Nakonec skončila v péči lékařů na psychiatrii. Vážila pouhých devětačtyřicet kilo.

Osvobození, ale jen na chvilku…

A tak přišel první rozvod. Po rozchodu s Vinklářem se v ní cosi zlomilo. Jako by z ní spadl obrovský balvan. Konečně mohla dýchat. Dokonce našla novou lásku – herce Ladislava Mrkvičku. Ten jí byl oporou, mužem klidným i vášnivým, laskavým i silným. Jenže Josef Vinklář se jen tak vzdát nedokázal. „Neuměl přežít, že mě má někdo jiný, natož jeho kolega, a všichni o tom vědí,“ vzpomíná Devátá. Přes syna posílal Vinklář vzkazy, prosil, sliboval, vyhrožoval. A nakonec dosáhl svého: Ivanka mu dala druhou šanci. Byla to volba srdce, ale i strachu – bála se, že jako rozvedená žena s dětmi může skončit sama.

Ivanka Devátá
27. listopadu oslavila Ivanka Devátá devadesátiny.
Foto: Profimedia

Druhý pokus. A zase ta stejná řeka

Jenže jak se říká – kdo je jednou bohém, tím zůstane navždy. Zpočátku se Vinklář snažil, ale dlouho mu to nevydrželo. Putování za zábavou, záletnictví i vnitřní nepokoj se vrátily v plné síle. A tak po dvou letech přišel i druhý rozvod. Devátá později přiznala: „Dvě manželství s Pepkem byla za trest." Žádná jiná láska jí už nikdy tolik neublížila. Ale ani tolik nerozbušila srdce.

Finále: dva rozdílné životy po rozchodu

Vinklář se po třetím rozvodu k oltáři už nikdy neodhodlal a naplno se oddal divadlu. Osudnou se mu stalo kouření. Zemřel v září 2007 na rakovinu plic. Devátá, která před pár dny oslavila devadesáté narozeniny, našla novou cestu – psaní. To se stalo její terapií, únikem i prostředkem, jak najít samu sebe. A ačkoli dnes Ivanka už o svém exmanželovi mluví s nadhledem, nikdy nezapomene na bolest, kterou jí způsobil. Na hrob Pepíkovi v žádném případě nepojedu! Trápil mě, chodil za jinýma, byl na mě ošklivý, nezaslouží si zapálit svíčku,“ pronesla otevřeně na adresu muže, se kterým neváhala dvakrát spojit svůj život.

Zdroje: Moje sladké tajemství, blesk.cz, Deník Aha!, Sedmička

