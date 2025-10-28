28. 10.
Čísla mluví za vše: zjistěte, jestli jste s partnerem skutečně osudoví

Numerologie a sex
Foto: iStock
Numerologie a sex
Foto: iStock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Čísla nás obklopují, kam se jen podíváte. Mohou leccos ovlivnit, aniž byste se o to sami nějak zvlášť zasloužili. Dokážou - mimo jiné - odhalit, co se vám líbí (nebo líbit může) v těch nejintimnějších chvílích, a jaký milenec je (anebo může být) váš partner. Čísla zkrátka poukazují na potenciál, který by nejspíš byla škoda nepoznat a nevyužít.

Numerologie patří mezi regulérní vědy, ať už se vám to líbí, anebo ne. Jejím oficiálním zakladatelem byl řecký filozof a matematik Pythagoras, přesto je samotná nauka o číslech stará tak jako lidstvo samo. Tedy téměř… Pro ty, kteří jsou realisticky a rozumově založení, může mít numerologie přece jen trochu jiný rozměr než například věštění z karet. Vždyť numerologie nepatří k věšteckým metodám, ačkoli je na ni často tímto způsobem (mylně) pohlíženo.

Numerologie pracuje s „fakty; zná povahu jednotlivých čísel a číselných kombinací, a číslo samotné považuje za základ všeho. Připouštím, že jde o trochu jiná fakta, než je většina z nás zvyklá. Přesto tato nauka o číslech dává hluboký smysl a nabízí až netušený potenciál. A co říká numerologie o vaší (či partnerově) sexualitě na základě životního čísla, případně čísel, která ve vašem datu narození převažují?

Jak si spočítat životní číslo

Věděli jste, že čísla mají určité vibrace a díky nim ovlivňují jejich nositele? Kromě dne vašeho narození patří k nejdůležitějším číslům pro váš život i životní, nebo-li osudové číslo. Podle numerologie odráží toto číslo konstelaci vesmírných těles v době vašeho narození. Ovlivňuje, jací jste a k čemu máte předpoklady. S jeho pomocí zjistíte své přednosti a slabiny. Získáte jej součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 9.

Životní číslo vypočítáte takto:

Sečtěte jednotlivé číslice vašeho dne, měsíce i roku narození. Je-li vaše datum narození 19. 2. 1985, bude výpočet životního čísla vypadat takto: 1+9+2+1+9+8+5=35=3+5=8. Vaše roční číslo je rovno číslici 8.

