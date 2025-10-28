Numerologie patří mezi regulérní vědy, ať už se vám to líbí, anebo ne. Jejím oficiálním zakladatelem byl řecký filozof a matematik Pythagoras, přesto je samotná nauka o číslech stará tak jako lidstvo samo. Tedy téměř… Pro ty, kteří jsou realisticky a rozumově založení, může mít numerologie přece jen trochu jiný rozměr než například věštění z karet. Vždyť numerologie nepatří k věšteckým metodám, ačkoli je na ni často tímto způsobem (mylně) pohlíženo.
Numerologie patří mezi regulérní vědy, ať už se vám to líbí, anebo ne. Jejím oficiálním zakladatelem byl řecký filozof a matematik Pythagoras, přesto je samotná nauka o číslech stará tak jako lidstvo samo. Tedy téměř… Pro ty, kteří jsou realisticky a rozumově založení, může mít numerologie přece jen trochu jiný rozměr než například věštění z karet. Vždyť numerologie nepatří k věšteckým metodám, ačkoli je na ni často tímto způsobem (mylně) pohlíženo.