Láska zachycená objektivem: nejkrásnější svatební momenty roku dojaly svět

FdB Wedding Awards
Zapomeňte na první tanec – tihle dva se rovnou vrhli do prvního ponoruFoto: FdB Wedding Awards
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Soutěž FdB Wedding Awards, kterou od roku 2015 pořádá mezinárodní komunita Fotógrafos de Boda, letos slaví desáté výročí. Organizátoři ocenili nejlepší svatební fotografie světa v jubilejním 40. ročníku, do kterého se přihlásily stovky fotografů z devíti zemí a čtyř kontinentů. Do finálního výběru se dostalo méně než deset procent snímků, což ukazuje na mimořádnou úroveň soutěže. Fotografové zachytili okamžiky lásky, světla i radosti a vytvořili jedinečné příběhy ukryté v obrazech. Letos se mezi nimi objevily také hravé scény, například ženich vyzdvižený do vzduchu přáteli během veselí. Jubilejní rok vyvrcholí slavnostním setkáním v Madridu, kde se sejdou špičkoví tvůrci z celého světa.

Foto: FdB Wedding Awards
Zapomeňte na první tanec – tihle dva se rovnou vrhli do prvního ponoru
Když začnou létat židle, víte, že je to legendární svatba
Obklopeni galaxií světel, kráčejí ruku v ruce do věčnosti
Když závoj říká záhadné, ale tvá tvář říká báječné
29 fotografií
Zdroj: Fotógrafos de Boda

