Soutěž FdB Wedding Awards, kterou od roku 2015 pořádá mezinárodní komunita Fotógrafos de Boda, letos slaví desáté výročí. Organizátoři ocenili nejlepší svatební fotografie světa v jubilejním 40. ročníku, do kterého se přihlásily stovky fotografů z devíti zemí a čtyř kontinentů. Do finálního výběru se dostalo méně než deset procent snímků, což ukazuje na mimořádnou úroveň soutěže. Fotografové zachytili okamžiky lásky, světla i radosti a vytvořili jedinečné příběhy ukryté v obrazech. Letos se mezi nimi objevily také hravé scény, například ženich vyzdvižený do vzduchu přáteli během veselí. Jubilejní rok vyvrcholí slavnostním setkáním v Madridu, kde se sejdou špičkoví tvůrci z celého světa.