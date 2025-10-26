27. 10. Šarlota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Lvy čeká klíčové rozhodnutí v lásce, Štíři mají šanci zazářit. Jaký bude váš týden podle hvězd?

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden přinese silné emoce i zásadní životní momenty. Lvy čekají důležité kroky ve vztazích, které mohou změnit jejich pohled na budoucnost, zatímco Štíři budou v centru dění – sebevědomí a odvaha jim otevřou nové příležitosti. Co ale hvězdy připravily pro ostatní znamení od 27. října do 2. listopadu?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Podzimní dny přinášejí hlubší tempo, zamyšlení i potřebu uzavírat to, co už nemá pokračovat. Slunce, Merkur a Mars se pohybují ve znamení Štíra, a právě proto je toto období o pravdě, intenzitě a emocích, které nelze přehlížet. Každé znamení teď dostává šanci prohloubit vztahy, srovnat si priority a znovu najít vnitřní rovnováhu. Někdo bude muset udělat těžké rozhodnutí, jiný se konečně dočká uznání, po kterém dlouho toužil. Ať už se tento týden rozhodnete pro cokoliv, dělejte to s rozvahou – hvězdy přejí těm, kdo se nebojí pohlédnout pod povrch.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Vztahy: Slunce, Merkur i Mars se pohybují ve znamení Štíra, což u Beranů zvyšuje potřebu hlubší intimity a důvěry. Můžete pociťovat silné emoce a touhu proniknout s partnerem pod povrch běžných rozhovorů. Spojení Merkuru s vaším vládnoucím Marsem naznačuje, že budete mít tendenci říkat věci přímo, možná až příliš ostře. Abyste předešli zbytečným konfliktům, volte slova s rozvahou a ponechte prostor i druhé straně. Jste-li nezadaní, tento intenzivní vliv může přinést osudové setkání nebo alespoň uvědomění, co od vztahu skutečně potřebujete. Upřímnost je důležitá, ale laskavý způsob sdělení dokáže ve výsledku zázraky.

Kariéra: V pracovních záležitostech pocítíte nutkání jít do hloubky a vyřešit to, co bylo dosud přehlíženo. Planety ve Štíru aktivují oblast společných financí a zdrojů, takže můžete intenzivněji řešit majetkové záležitosti, investice či rozpočet projektu. Pravděpodobně získáte podporu rodiny pro své profesní plány, proto se nebojte požádat o radu nebo pomoc – setkáte se s pochopením. Na pracovišti se vyhněte zbytečnému soupeření; zdravá iniciativa je vítána, ale tvrdohlavost by mohla vyvolat napětí. Koncem týdne, kdy Merkur přechází do Střelce, pocítíte intelektuální vzpruhu – může se objevit nový nápad či inspirace, jež vám pomůže vidět situaci v širších souvislostech.

Zdraví: Emocionální intenzita tohoto týdne se může projevit i na fyzické pohodě. Napětí z hlubokých osobních témat se může somatizovat například svalovou tenzí nebo neklidným spánkem. Zařaďte proto vědomě relaxaci – ať už formou cvičení, meditace, nebo klidných procházek – abyste uvolnili nahromaděnou energii. Mars ve Štíru vám sice dodává odvahu a sílu, ale může také zvyšovat riziko drobných úrazů z nepozornosti. Při sportu či cestování proto buďte opatrní a nepřeceňujte své síly. Psychická pohoda a fyzické zdraví jsou nyní úzce propojené – dopřejte si dostatek spánku a otevřete se důvěrnému rozhovoru s blízkými, který může být velmi uklidňující.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama