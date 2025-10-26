Podzimní dny přinášejí hlubší tempo, zamyšlení i potřebu uzavírat to, co už nemá pokračovat. Slunce, Merkur a Mars se pohybují ve znamení Štíra, a právě proto je toto období o pravdě, intenzitě a emocích, které nelze přehlížet. Každé znamení teď dostává šanci prohloubit vztahy, srovnat si priority a znovu najít vnitřní rovnováhu. Někdo bude muset udělat těžké rozhodnutí, jiný se konečně dočká uznání, po kterém dlouho toužil. Ať už se tento týden rozhodnete pro cokoliv, dělejte to s rozvahou – hvězdy přejí těm, kdo se nebojí pohlédnout pod povrch.
