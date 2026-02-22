Bylo to jedno z těch deštivých podzimních odpolední, kdy se lidé schovávají před světem a hledají odpovědi v kartách. Seděla jsem ve své malé věštírně pod pražskou vinicí, obklopená svíčkami s vůní levandule, když se otevřely dveře a vešla žena kolem třicítky. S unavenýma očima a touhou v hlase, kterou jsem poznala hned. Jmenovala se Zdenka, jak mi později řekla, a vypadala jako někdo, kdo už dlouho bojuje s velkou osamělostí.
Roky marně randila online. Pak v domě praskla trubka a soused se přiznal k tomu, co dlouho skrýval
Stála na rozcestí a nevěděla, kudy dál. Když pak přišla zpráva, která jí až nepříjemně přesně připomněla to, co sama dlouho potlačovala, začala se na svou situaci dívat jinak. Někdy totiž stačí jediný impuls, aby člověk našel odvahu změnit směr.
„Dobrý den,“ zašeptala, když si sedla naproti mně. „Slyšela jsem o vás od kamarádky, jsem už dlouho sama. Vždycky, když někoho potkám, tak mě jen využije a pak odkopne, jako bych přitahovala jen ty špatné muže. Já se fakt už bojím, že nestihnu mít děti, že skončím jako stará osamocená babka. Čas letí, víte? Jsem na čtyřech seznamkách, chodím občas i na rande, dělám všechno možné, ale nic z toho není. Chtěla bych se karet zeptat, jestli se objeví konečně někdo solidní, na vztah a rodinný život. Prostě někdo, s kým by to mělo smysl.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Je to moje vina.“ Silný příběh matky, jejíž syn skončil za mřížemi
Srdce mi se svíralo, protože jsem viděla v jejích očích ten strach, pocit, že život utíká a ona zůstane navěky sama. Usmála jsem se na ni a řekla: „Vyložím vám keltský kříž, ten nám ukáže cestu.“ Zamíchala jsem balíček, soustředila se na její energii a pomalu jsem karty rozkládala do klasického vzoru – deset karet, které odhalují minulost, přítomnost, budoucnost a skryté vlivy.
První karta, střed kříže, byla Královna pohárů – symbol citlivé ženy plné emocí, ale i touhy po hlubším spojení. „To jste vy,“ řekla jsem. „Plná lásky, ale teď zraněná minulými zkušenostmi.“ Překrývající karta byla Desítka mečů – konec cyklu bolesti, ale i varování před přílišným lpěním na starých ranách. Minulost ukazovala Osmička pohárů – útlak a odcházení od toho, co nefunguje, což odpovídalo jejím neúspěšným vztahům. Přítomnost pak byla Trojka pohárů – přátelství a společnost, ale ne hluboká láska, jakou by si přála.
Zaměřila jsem se na budoucnost a tu ve výkladu představoval Král pohárů, muž s hlubokým srdcem, solidní a citlivý, protipól Královny pohárů „Vidíte?“ ukázala jsem na krále. „Ten dotyčný je už hodně blízko. Je to někdo, kdo hledá to samé jako vy – vztah, rodinu, stabilitu. Ale cesta k němu nevede přes seznamky, karty ukazují náhodu, ne plánované schůzky. Musíte mít oči otevřené, protože přijde, když to budete nejméně čekat.“
Další karty mluvily o vlivech: Věž v podvědomí naznačovala, že její strach z osamělosti, ten obraz opuštěné staré ženy v domově důchodců ji brzdí. Rada byla Velekněz – ponořit se do sebe a na vnitřní klid. „Nesoustřeďte se na ujetý vlak,“ řekla jsem jemně. „Zkuste změnit úhel pohledu a nechte věci plynout přirozeně. Pokud totiž budete v klidu a souladu se sebou, přitáhnete to správné. Vykašlete se na seznamky, žijte svůj život a zaměřte se na to, co vás dělá šťastnou.“
ČTĚTE TAKÉ: Odhodlal se opustit samotu. Jak introvert našel lásku, když konečně vystoupil ze své ulity
Zdenka odešla s mírným úsměvem, ale viděla jsem, že to bere vážně. Slíbila, že se zamyslí.
O několik měsíců později, to už bylo jaro, se dveře otevřely znovu a opět vešla Zdenka. Tentokrát zářící, se žlutými tulipány v ruce. „Poslechla jsem vás!“ vykřikla nadšeně. „Přestala jsem se honit za těmi seznamkami a zaměřila se na sebe – chodila jsem na večerní jógu, meditovala, četla knihy, chodila na procházky po městě… No a víte, kdo se objevil? Můj soused nade mnou! Vždycky mě třeba několikrát denně pozdravil, ale myslela jsem, že je jen zdvořilý. Jednou jsme ale měli v domě havárii vody, praskla trubka a celý dům byl v chaosu. Dali jsme se do řeči, pomáhal mi s uklízením a najednou se mi svěřil, že se mu už dlouho strašně líbím, ale neměl odvahu mě oslovit. Byl tak nervózní! No, a pak mě pozval na večeři… a teď? Jsme spolu, plánujeme společný život, dokonce i děti. Byla jste to vy a ty karty, co mi otevřely oči. Děkuju!“
Objala mě a já jsem se usmála. Karty nikdy nelžou, jen nám ukazují, jak se dívat na svět. Zdenka teď žije svůj šťastný příběh, který přišel náhodou, ale přesně v ten čas, kdy přijít měl.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
VIDEO: Natáčení dokumentárního cyklu ČT – Mise hledání lásky mi ukázalo, že seznamování je dnes docela rychlé, říká herec a režisér Jakub Wehrenberg
Zdroj: autorský text