Býk se štírem či Lev s Vodnářem. V jakém znamení je váš vysněný partner?

Descendent leží v horoskopu přesně naproti ascendentu – a tradičně pojí s partnerskými vztahy. Ukazuje, jaké kvality potřebujeme v druhých lidech, co nám chybí k celistvosti a koho podvědomě hledáme. Ve vztazích často fungují principy zrcadlení a projekce – přitahujeme si lidi, kteří nám ukazují, co v sobě nemáme zpracováno. A právě descendent přesně popisuje, jaké typy lidí nás „magicky“ přitahují.
Mohlo by vás zajímat
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy
Co vás čeká do 21. září? Štíři v krizi, Panny na vrcholu a Váhy před těžkým rozhodnutím
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy
Velký zářijový horoskop: Komu hvězdy přihrají příležitosti a kdo by si měl hlídat zdraví?
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy
Horoskop na poslední prázdninový týden: Připravte se na pořádnou divočinu!
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy