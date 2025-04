V sexu je dovoleno vše, na čem se shodnete. I BDSM, říká sexuoložka

Pojem subspace se však vztahuje právě na submisivní účastníky. Co se během této zkušenosti děje? „Mezi submisivním a dominantním jedincem musí být opravdu důvěrný vztah, právě důvěra je tam zásadní. Submisivní se dominantnímu během BDSM aktivit úplně odevzdá. Samozřejmě za dodržování daných bezpečnostních pravidel a hranic, ty jsou nesmírně důležité,“ vysvětluje sexuoložka.

Stav zvaný subspace přináší mnohem víc než jen fyzické vzrušení. „Ten, kdo je submisivní, se nechává druhým zcela vést. Nevnímá své okolí, nepůsobí na něj žádné rušivé vnější vlivy. Uvolní se myšlenkově i svalově,“ popisuje sexuoložka Petra Vrzáčková. Právě odevzdání kontroly je tím, co BDSM odlišuje od běžného – takzvaně „vanilkového“ – sexu. A pro mnoho lidí je to klíčový aspekt, který v běžném životě často zažít nemohou. „Za normálních okolností máme pořád rádi věci tak trochu pod kontrolou, nikdy se jí úplně nevzdáme. V subspace je to jinak,“ dodává odbornice.