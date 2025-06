Původ misionářské polohy: Kde se vzala jedna z nejznámějších sexuálních pozic světa?

Zrod mýtu: příliš dobrý příběh na to, aby byl pravdivý

Nejpřesvědčivější verzi šířil americký sexuolog Alfred Kinsey ve své převratné knize Sexual Behavior in the Human Male (1948). Tvrdil, že domorodé kmeny se smály Evropanům, kteří při styku leželi „jako dřeva“ a posměšně tomu říkali missionary position, protože takhle je to prý učili právě misionáři. Kinsey se však opřel o vyprávění etnologa Bronisława Malinowského z konce 20. let, aniž by si ověřil, jestli místní jazyk skutečně tenhle termín používal. Historici dnes považují příběh za mytologii, která se perfektně hodila do atmosféry poválečné sexuální revoluce: misionáři = prudérnost, domorodci = spontánnost.