Dvě ženy, dvě děti a dokonalý podvod. Milovala jsem muže, který ve skutečnosti vůbec neexistoval

Nikdy bych nečekala, že se mi něco takového může stát. Že budu jednou sedět na lavičce v Karlových Varech, s hlavou v dlaních, srdcem rozbitým na tisíc kousků a jedinou otázkou v hlavě: Jak jsem to celé mohla nevidět? Je snadné zpětně hledat varovné signály, ale když jste uprostřed té nejsladší iluze, váš mozek odmítá zpracovat cokoli, co nezapadá do obrázku dokonalého štěstí. Všechno to začalo před dvěma lety v Toskánsku. Jela jsem tam tehdy sama, abych si po náročném roce v architektonické kanceláři vyčistila hlavu. Petr se objevil jako postava z filmu – potkali jsme se v malé trattorii v Sieně, když se mi snažil pomoci s překladem jídelního lístku. Byl o devět let starší, sebevědomý – a měl přesně to charisma, které zaplní celou místnost. Zasáhl mě jako blesk. Měl v očích klid a sílu, o kterou jsem se v tu chvíli chtěla opřít. Celý týden jsme strávili toulkami po vinicích, dlouhými večeřemi a hovory o všem – od umění až po naše sny. Když dovolená skončila, loučili jsme se s tím, že tohle není konec, ale začátek.
Život mezi kufrem a telefonem
Po návratu do Prahy se náš vztah rozběhl neuvěřitelným tempem. Petr byl úspěšný investor v realitách, což s sebou neslo jeden háček – byl neustále na cestách. Tvrdil, že má projekty po celé republice, nejčastěji v Karlových Varech a Ostravě, a proto tráví polovinu týdne v hotelech nebo pronajatých apartmánech. Nebylo to nic zvláštního, i můj otec kdysi pracoval v podobném režimu. Petr se mnou sdílel svůj kalendář nabitý schůzkami, posílal mi fotky z „pracovních večeří“ a já mu naprosto důvěřovala. Po roce jsme se sestěhovali. Byt na Vinohradech byl sice můj, ale Petr ho brzy zaplnil svými věcmi, svou vůní a svou energií. Plánovali jsme, že si časem pořídíme něco vlastního, něco, co budeme moci nazývat naším domovem. Když jsem ale začala mluvit o dětech, vždycky mě jemně zastavil. Tvrdil, že teď je ta nejdůležitější fáze jeho podnikání, že musíme nejdříve „stavět základy“. Věřila jsem mu. Milovala jsem jeho zodpovědnost a to, jak se zdánlivě snažil zajistit naši společnou budoucnost.
Omyly, které nechcete vidět
Byla jsem typická zamilovaná žena, která se snažila vytvořit dokonalé zázemí. Starala jsem se o domácnost, vařila jeho oblíbená jídla, když se vracel ze svých cest, a o víkendech jsme vyráželi na výlety. Petr byl pozorný, nosil mi květiny bez důvodu a každou neděli ráno mi dělal kávu do postele. Nikdy mě nenapadlo, že je něco v nepořádku. Až do onoho úterního odpoledne, kdy se v mém pracovním rozvrhu uvolnilo místo a já se rozhodla, že ho v Karlových Varech překvapím. Věděla jsem, ve kterém bytě u kolonády bydlí, když tam „pracuje“. Často mi z něj volal přes FaceTime, ale vždycky jen z obývacího pokoje, který vypadal stroze, jako z katalogu. Cestou v autě jsem se usmívala a představovala si jeho šokovaný, ale radostný výraz. „To bude překvápko,“ těšila jsem se. V duchu jsem už viděla naši společnou večeři v jedné z luxusních karlovarských restaurací.
Nečekané setkání
Před domem jsem zaparkovala kolem páté odpoledne. V odrazu okna u vchodu jsem si letmo upravila rozcuchané vlasy a přetřela si rty rtěnkou, kterou měl tak rád. Srdce mi bušilo radostí, když jsem stoupala do třetího patra. Zazvonila jsem. Dveře se otevřely a mě polil ledový pot. Neotevřel Petr. Otevřely mi dvě holčičky, odhadem tak pět a sedm let, obě v pyžamech s motivem ledového království. „Jej,“ vyklouzlo mi. Myslela jsem si, že jsem si spletla patro, ale pak se z chodby ozval ten hlas. Jeho hlas. „Tati, kdo je to?“ zavolala ta starší. Když se Petr objevil ve dveřích, ztuhla mi krev v žilách. Neměl na sobě oblek, ve kterém ráno odcházel, ale vytahané tričko a na nohou bačkory. V tu chvíli se za ním objevila žena, o něco starší než já, s utěrkou v ruce. „Kdo je to, Petře?“ zeptala se s mírným úsměvem, ve kterém nebyla ani špetka podezření. Petr byl bledý jako stěna. „To je… kolegyně z kanceláře, jen mi veze nějaké podklady, co jsem zapomněl,“ vykoktal ze sebe.
Život na dvě strany
Ta žena se jmenovala Hana. Žila s Petrem v tomhle bytě dvanáct let. Byly to jeho dcery, jeho manželka, jeho skutečný život. Zatímco mně v Praze tvrdil, že „stavíme základy“, tady ty základy stály už celou dekádu. Obě jsme byly oběti. Žádná z nás netušila, že muž, kterého jsme milovaly, je ve skutečnosti mistrem lži, který si svůj čas dělil na minuty mezi dvěma městy. Měl dva telefony, dvě sady přátel a dvě verze své vlastní historie. Náš život byl jen jeho divadlem. Když jsem ho později, po nekonečných hodinách pláče, konfrontovala, odpověděl mi s klidem, který mě děsil: „Nikdy jsem ti nechtěl ublížit. Miloval jsem vás obě. Jen jsem se bál, že o jednu z vás přijdu, tak jsem raději lhal.“ Lhal roky. Každý jeho polibek, každý slib v Toskánsku, každá káva do postele byla součástí propracovaného podvodu.
Pád a uzdravení
Zhroutil se mi svět. Ze dne na den. Vrátila jsem se do Prahy a první týden jsem strávila v zatemněném bytě. Nespala jsem, nejedla, jen jsem se stále dokola ptala, co bylo skutečné a co ne. Nedokázala jsem mluvit s nikým kromě své sestry, která mě nakonec donutila vyhledat pomoc. Rozhodla jsem se jít na terapii. Bylo to to nejlepší, co jsem mohla udělat. Trauma z takové zrady v sobě nese hluboký pocit studu. Připadala jsem si hloupá a zneužitá, jako někdo, kdo se nechal roky vodit za nos. Dlouho mi trvalo, než jsem se znovu nadechla a začala věřit svým vlastním smyslům. Musela jsem se naučit, že já jsem nebyla ta, kdo lhal. To byla Petrova hanba, ne moje. Dnes, o dva roky později, jsem mnohem opatrnější, ale také silnější. Našla jsem si nový byt, kde není nic, co by mi ho připomínalo, a začala jsem se znovu věnovat svým koníčkům. Trvalo to dlouho, ale časem jsem si našla partnera, se kterým je všechno jiné. Nejsou tam žádná tajemství, žádné „pracovní byty“ a žádné vyhýbavé odpovědi. Důvěra se buduje pomalu, ale je o to pevnější. Petr se stal jen hořkou vzpomínkou na jedno léto, které mě sice málem zničilo, ale nakonec mě naučilo, jakou cenu má skutečná pravda.
