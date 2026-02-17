Když se Lence, úspěšné manažerce, která strávila dvacet let ve vedení nadnárodních firem jako LEGO nebo Mattel, narodil druhý syn Maxmilian, čtyři měsíce se zdálo být vše v naprostém pořádku. Pak ale přišel zlom a diagnóza, která dodnes nemá přesné jméno, jen jasný verdikt: těžké postižení. V takových chvílích je lidskou přirozeností ptát se: „Proč se to stalo mně?“ Lenka, která dnes své zkušenosti předává dál ženám nejen ve vedoucích pozicích ale varuje, že tohle je ta nejnebezpečnější past. „Pusťte to z hlavy. Ta otázka nemá odpověď a čím víc se jí budete zaobírat, tím víc půjdete do deprese,“ vysvětluje Lenka otevřeně v rozhovoru. Negativní myšlenky se totiž mají tendenci řetězit. Stačí jeden spouštěč – například pohled na zdravé prvňáčky s kornouty v první školní den – a už se vezete na vlně úvah o tom, co s dítětem bude, až tady nebudete. „Ten propad do hloubky deprese je strašně rychlý. Vy se prostě dostanete hrozně rychle dolů a dostat se zpátky nahoru je strašně těžké,“ dodává žena, která za svou osvětu o životě s handicapem získala i Cenu Olgy Havlové.
Postižení syna ji nezastavilo, ale naučilo odolnosti: Lenka Helena Koenigsmark teď učí, jak znovu najít pevnou půdu pod nohama
Každá z nás to zažila. Plány, sny o kariéře, představu o budoucnosti. A pak přijde moment, kdy se všechno sesype jako domeček z karet. Pro někoho je to ztráta zaměstnání či rozchod, pro Lenku Helenu Koenigsmark zpráva o těžkém postižení syna Maxmiliana, která navždy změnila definici „normálního“ života. Jak se v takových chvílích neutopit v depresi, najít sílu jít dál a zůstat přitom sama sebou?
Když se Lence, úspěšné manažerce, která strávila dvacet let ve vedení nadnárodních firem jako LEGO nebo Mattel, narodil druhý syn Maxmilian, čtyři měsíce se zdálo být vše v naprostém pořádku. Pak ale přišel zlom a diagnóza, která dodnes nemá přesné jméno, jen jasný verdikt: těžké postižení. V takových chvílích je lidskou přirozeností ptát se: „Proč se to stalo mně?“ Lenka, která dnes své zkušenosti předává dál ženám nejen ve vedoucích pozicích ale varuje, že tohle je ta nejnebezpečnější past. „Pusťte to z hlavy. Ta otázka nemá odpověď a čím víc se jí budete zaobírat, tím víc půjdete do deprese,“ vysvětluje Lenka otevřeně v rozhovoru. Negativní myšlenky se totiž mají tendenci řetězit. Stačí jeden spouštěč – například pohled na zdravé prvňáčky s kornouty v první školní den – a už se vezete na vlně úvah o tom, co s dítětem bude, až tady nebudete. „Ten propad do hloubky deprese je strašně rychlý. Vy se prostě dostanete hrozně rychle dolů a dostat se zpátky nahoru je strašně těžké,“ dodává žena, která za svou osvětu o životě s handicapem získala i Cenu Olgy Havlové.
Metoda „Happy moment“
Jak tedy zastavit tenhle ničivý kolotoč hned na začátku? Řešením je okamžitá a vědomá práce s vlastní myslí, kterou Lenka popisuje i ve své knize o budování odolnosti. Doporučuje metodu „Happy moment“ – vizualizaci místa nebo vzpomínky, která ve vás vyvolává absolutní klid. Pro Lenku je takovým místem pláž v Řecku, kam s rodinou každoročně jezdí. „Okamžitě odveďte myšlenky na svou happy myšlenku. Já vidím to modré moře, vlny a cítím slunce, jak praží. Úplně si to vybavím a odvedu si pozornost,“ popisuje svou techniku. Nejde o ignorování reality, ale o ochranu vlastní psychiky. Aby mohl člověk fungovat, musí ovládnout svou mysl dřív, než ona ovládne jeho.
Odolnost není o tom nepadat, ale umět vstát
Lenka Helena Koenigsmark definuje psychickou odolnost, neboli resilienci velmi trefně: „Odolnost je o tom, že se umím zvednout, i když spadnu nebo zakopnu. Není to o tom, že na sebe necháme naložit všechno a pořád se usmíváme,“ říká. Je to super schopnost, kterou si podle ní může osvojit každá žena. Když se na vás všechno valí, má Lenka praktickou radu: Vezměte si papír a tužku. „Všechno bez ladu a skladu piště a ty myšlenky vypište. Co mě trápí? Tím to podvědomě dostanete z hlavy,“ radí z vlastní zkušenosti. Jakmile máte své strachy černé na bílém, je snazší přejít k akci. Tento pragmatický přístup – převzetí vlády nad vlastním osudem – je klíčový. „Převezměte svůj osud do svých rukou. Nečekejte slepě, co s vámi kdo udělá, ale jděte jednat,“ apeluje Lenka, která sama musela po odchodu z korporátu najít novou cestu jako podnikatelka a mentorka.
Tři rady pro budování odolnosti podle Lenky Heleny Koenigsmark:
1. Zapisujte si úspěchy: Každý týden si do diáře zapište jeden úspěch. I kdyby to bylo jen to, že jste našla místo na parkování. Za rok jich máte padesát a uvidíte, že jste dobrá.
2. Sjednoťte své světy: Nemějte jeden diář na práci a druhý na rodinu. Udělejte si jeden společný, kde čas pro vás má stejnou váhu jako důležitý meeting.
3. Hledejte radost v drobnostech: Nečekejte na „velké šlehy“ štěstí. Radost je v kávě vypité v klidu nebo v hezkém večeru s rodinou.
„Já na prvním místě“ není sobectví
Možná to zní kontroverzně, ale pro udržení dlouhodobé síly je tento postoj nezbytný a naprosto stěžejní. Lenka často přednáší o tom, že ženy mají tendenci se upozadit, starat se o rodinu a své potřeby nechat „na potom“. Výsledkem je ale jen vyhoření. „Já na prvním místě – to není o tom, že bych chtěla vychovat armádu sobeckých žen. Ale my se tak strašně upozadíme, že jsme pak akorát nespokojené,“ vysvětluje. Její recept na přežití? Delegování a čas pro sebe. „Co můžu, to prostě deleguji. Celý národ peče kváskové chleby? Kašlu na to, nebaví mě to, koupím si ho v pekárně,“ říká s nadhledem. Sama si najde čas na jógu nebo čtení odpočinkové literatury. „Večer, když je uklizeno a děti jsou v posteli, jdu si číst o tom, jak získat vévodu. Ono to totiž vždycky dobře dopadne,“ usmívá se, když vypráví o čtení oblíbených harlequinek.
Síla partnerství a intuice
Příběh Lenky by nebyl úplný bez jejího manžela Jana, který se stal jejím parťákem v tom nejlepším slova smyslu. Když viděl, že Lenka psychicky nezvládá prostředí nemocnic, převzal tuto roli on a se synem zůstal doma. Později dokonce v reakci na synovu nemoc změnil profesi a vystudoval záchranářství, aby mohl Maxovi lépe rozumět a také pomáhat dál. Jejich vztah těžká zkouška posílila, protože v něm zůstali partnery. A co by Lenka vzkázala ženám, které hledají svou cestu? Důvěřujte své intuici. „Pojďme jí konečně dát větší prostor. Máte-li blbý pocit, něco v tom bude,“ uzavírá. Psychická odolnost totiž začíná u toho, že známe samy sebe a dokážeme se o sebe opřít.
Lenka Helena Koenigsmark
je zkušená manažerka, která strávila přes 20 let v marketingu nadnárodních korporací jako LEGO a Mattel. Po odchodu z korporátního světa založila Akademii pro ženy ve vedení, kde se věnuje mentoringu a posilování sebedůvěry žen. Její osobní život zásadně ovlivnilo narození těžce postiženého syna Maxmiliana. Aktivně se věnuje charitě skrze projekt Dobrodějna a osvětě o životě s handicapem. Jako autorka knihy Budujte svou odolnost a najděte stabilitu v nestabilní době učí ženy, jak neztratit samy sebe.
