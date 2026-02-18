Přáli jí postižené dítě a smrt: Vendula Pizingerová o krutých hejtech i zázraku, ve který už nedoufala

Vendula, rozená Václava Horová, přišla na svět 18. února 1972 v Praze, ale dětství prožila v Černošicích. Její profesní začátky byly spojeny s reklamní agenturou a později se Stranou podnikatelů, kde působila jako tisková mluvčí. Právě zde došlo k osudovému setkání s Karlem Svobodou, jedním z nejúspěšnějších českých skladatelů. I když byl mezi nimi věkový rozdíl 34 let, Vendula v něm našla osudového partnera. V září 1995 se za něj provdala a přijala příjmení Svobodová. Karel byl pro ni nejen manželem, ale i mentorem, který z mladé dívky pomohl vytvořit cílevědomou ženu. „Můj první muž byl vlastně skoro prvepublikové dítě. Vždycky mi říkal, že kdyby nevstal od stolu, když vstane žena, tak by mu jeho tatínek dal facku,“ vzpomínala Vendula na Karlovu galantnost v jednom z rozhovorů.
Zapomeňte na nálepky. Vendula Pizingerová slaví 54 let, ale její drive by jí mohly závidět i dvacítky. Žena, která přežila ztrátu dcery i tragický odchod manžela, dokázala z nepatrné kapky naděje vytvořit moře pomoci nemocným dětem. Dnes žije svůj nekonvenční příběh po boku o šestnáct let mladšího manžela a pětiletého Josífka, kterého si dva roky před padesátkou doslova vybojovala.
Klárka a zrod Kapky naděje
V roce 1996 se manželům narodila dcera Klára. Štěstí však netrvalo dlouho. Ve dvou letech holčička onemocněla těžkou formou leukémie. Následoval dvouletý vyčerpávající boj, plný chemoterapií a nadějí vkládaných do transplantace kostní dřeně. Během pobytu v nemocnici si Vendula uvědomila, jak moc českým oddělením chybí nejen špičkové přístroje, ale i psychosociální péče. Po smrti milované dcerky Vendula nezahořkla. Naopak, rozhodla se pomáhat ostatním a založila Nadační fond Kapka naděje. Její motto je prosté: „Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný lidský život, tak to stojí za to.“ První velký úspěch zaznamenala už v roce 1999, kdy benefiční koncert vynesl peníze na diagnostický přístroj v hodnotě 90 000 USD. Dnes fond pomáhá ve více než 50 nemocnicích po celé ČR a jeho podpora přesáhla 250 milionů korun.
Jakub a tragédie v Jevanech
Cesta za dalším dítětem byla pro Vendulu náročná. Po smrti Kláry prošlo její manželství krizemi a nedařilo se jí otěhotnět, což vyžadovalo i lékařskou pomoc. Zvrat přišel v roce 2004, kdy znovu otěhotněla. Téhož roku s Karlem přežili ničivou vlnu tsunami na Maledivách. V květnu 2005 se jim narodil zdravý syn Jakub. Rodinná idyla však skončila 28. ledna 2007, kdy Karel Svoboda spáchal na zahradě jejich vily v Jevanech sebevraždu. Pro Vendulu to byla další obrovská rána, navíc pod drobnohledem bulváru, který ji nešetřil. Zůstala sama s malým synem, kterému bylo v té době pouhých osmnáct měsíců. „Přála bych si pro něj šťastný život, aby poznal lásku. Neměl to jednoduchý… proto by měl nabrat po cestě životem hodně vnitřní síly a sebevědomí,“ napsala Vendula ke dvacátým narozeninám Jakuba, ze kterého vyrostl nadaný klavírista a student veteriny.
Bouřlivé období s Patrikem Aušem
Po smrti Karla Svobody se Vendula v září 2009 provdala za podnikatele Patrika Auše. Tento vztah však provázely četné krize a také spekulace o Aušových násilnických sklonech. Manželství trvalo pouze tři roky a skončilo rozvodem v roce 2012. Rozchod byl mediálně velmi sledovaný, řešily se finanční problémy i spory o výchovu syna Jakuba, ke kterému si Patrik vytvořil silné pouto. Patrik o Vendule v dobách krize prohlásil: „Vím, jaká je! Přesto ji miluju!“, čímž narážel na její silnou a někdy možná i komplikovanou osobnost.
Láska, která neměla mít budoucnost: Josef Pizinger
Vendula se však nevzdala a štěstí na ni čekalo tam, kde by ho nikdo nehledal – u syna své nejlepší kamarádky Simony. Josef Pizinger je o 16 let mladší než Vendula, což v začátcích vztahu vyvolalo obrovskou vlnu kritiky. Ale i roční mlčení mezi oběma kamarádkami. Vendula na tyto začátky vzpomíná s humorem: „Nikdy v životě, kdybyste mi řekla před 20 lety, že budu mít o tolik let mladšího muže a že budu žít úplně jinak, tak bych vám nevěřila!“ Nutno podotknout, že jejich vztahu nevěřil nikdo. Svatba proběhla v září 2015 a Vendula vedle Josefa doslova rozkvetla. Společně sdílejí vášeň pro cestování, adrenalin a přírodu. Josef jí byl oporou i v touze po dalším dítěti. Přestože mnozí pochybovali a Vendula ne a ne přijít do jiného stavu, osud jí dalšího potomka dopřál. Vendula otěhotněla přirozeně ve svých 48 letech. „Já si myslím, že to byla náhoda! Že už jsem se na to přestala fixovat,“ popisuje své třetí těhotenství.
Zázrak jménem Josífek
V říjnu 2020 se narodil syn Josef mladší. Vendula narození zdravého syna v takovém věku považuje za naprostý zázrak. I tentokrát však musela čelit „hejtům“ na sociálních sítích, kde se lidé neštítili přát i to nejhorší. „Lidi mi přáli postižené dítě a smrt… ale ty hormony vás tak ošťastní, že je to v tu chvíli nepodstatné,“ přiznala v rozhovoru. Mateřství po padesátce si užívá s mnohem větším nadhledem než dříve. Přiznává, že je nyní rozumnější a vše si více užívá. Malý Pepíček je podle jejích slov divoké dítě, které miluje sport. Vendula vtipkuje, že s mladším manželem a malým synem nemá čas stárnout, i když rekonvalescence po třetím císařském řezu byla náročná – už šestý den po operaci musela s manželem a kočárkem ujít osm kilometrů.
Mise, která nekončí
Dnes Vendula řídí svou Kapku naděje a svou roli nebere jako čestnou funkci, ale jako tvrdý „full-time job“. V prostředí, které sama popisuje jako konkurenční boj o dárce, sází na profesionalitu a marketingové vzdělání, které si v oboru doplnila. V posledních šesti letech se upíná k oboru dětské psychiatrie. „Dnes statistika ukazuje, že víc těch dětí vlastně odchází ze života než na zhoubnou chorobu – na chorobu duše,“ vysvětluje Vendula nutnost pomáhat tam, kde společnost často odvrací zrak. Přestože jí život naložil víc, než se zdá únosné, odmítá se stavět do role oběti. „Neznám ve svým životě nenávist a zášť. Lidi mi hodně ublížili, ale já jsem to stáhla z programu,“ říká o své schopnosti odpouštět a nezatěžovat se minulostí.