Plnější tvary? Tyto letní outfity z vás udělají bohyni – bez tunik a nudy v černé

Volnost, ne beztvarost

Volnější střih neznamená automaticky pytel. Hledejte kousky, které jsou vzdušné, ale mají tvar – například šaty s mírně zvýšeným pasem, A-linii nebo zavinovací střih. Ty jemně kopírují siluetu, ale nikde netlačí a nepřidávají objem.



Vsaďte na výstřih (a klidně i dekolt)

Výstřih do V je u plnější postavy zlatý grál – protáhne horní polovinu těla a opticky zeštíhlí. Nemusí být hluboký, stačí lehký náznak. Stejně dobře fungují i výstřihy do srdíčka nebo zavinovací řešení.



Rukávy, co dělají službu

Krátké rukávy nebo rukávy po lokty, které nejsou upnuté, ale volně spadají, zakryjí to, co často chceme skrýt, aniž by působily těžce. Skvělé jsou třeba „netopýří“ rukávy nebo širší kimono střihy.