Přeskočit na obsah
29. 11. Zina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Strach z červené pohovky vystřídal úsměv: Natálie Puškinová otevřeně o rozchodu i nové životní etapě

Miss Earth 2025 Natálie Puškinová
Miss Earth 2025 Natálie PuškinováFoto: Profimedia
Miss Earth 2025 Natálie Puškinová
Miss Earth 2025 Natálie PuškinováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Čerstvá Miss Earth Natálie Puškinová ještě na letišti přiznávala, že má z vystoupení v Show Jana Krause větší trému než z finále světové soutěže krásy. Nakonec však dorazila sebevědomá, s úsměvem – moderátorovi nasadila korunku, otevřeně promluvila o nedávném rozchodu i o tom, proč bere své ekologické poslání mnohem vážněji než jen jako „soutěžní“ téma.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Natálie Puškinová po návratu z Filipín, odkud si přivezla titul Miss Earth, hned přiznala, že nejvíc se bojí účasti v Show Jana Krause. Její obavy se rychle naplnily – moderátor ji skutečně pozval na legendární červenou pohovku a nevynechal ani otázky na nedávný rozchod. „Z Show Jana Krause mám trochu strach, protože jsem to sledovala jako malá a teď tam budu na té červené pohovce sedět já, takže doufám, že si neurvu ostudu,“ svěřila se ještě na letišti Puškinová.

Marek Taclík
Marek Taclík

Porotu si získala během 30 vteřin. Tajemství vítězství Natálie Puškinové na Miss Earth 2025

Móda a krása

Do studia ale dorazila uvolněná, usměvavá a jistá sama sebou. Během rozhovoru si moderátora odlehčeně „povýšila na prince, když mu na hlavu posadila svou korunku. V soukromí ale momentálně žádného partnera nemá. Krátce před tím, než odletěla na světové finále, ukončila dvouletý vztah. Jan Kraus to označil za skvělé načasování, ona to ale vidí jinak: „Nevím, kdy je vhodný čas na to se rozcházet,“ reagovala Puškinová. „Mám spoustu práce, vztahy teď neřeším,“ dodala.

Reklama

Korunka Miss Earth pro ni neznamená jen prestižní titul, ale také závazek k environmentálním projektům. „Asi nebudu muset uklízet, takhle bych to neřekla. Sbírala jsem odpadky na Filipínách a některé slečny to dělaly na oko, ale já jsem environmentálně smýšlející odjakživa,“ řekla v Show Jana Krause a zdůraznila, že ekologii bere vážně už dlouho, ne jen kvůli soutěži.

Na pobyt v Manile a samotnou soutěž bude podle svých slov vzpomínat velmi pozitivně. S řadou dívek si padla do oka. „Byly jsme rozděleny do čtyř týmů Earth, Water, Fire a Eco. Já byla tým Voda a tam nás bylo dvacet. Všechny ty slečny byly takové podporující a přátelské. Pět nebo šest mi bylo vážně sympatických. Žádná rivalita tam nebyla. Ale slyšela jsem, že u ostatních týmů to tak nebylo,“ popsala atmosféru Puškinová.

Natálie Puškinová
Natálie Puškinová
Foto: Miss Czech Republic

Mladá královna krásy studuje marketing a PR na Karlově univerzitě a v Manile dokázala mezi 81 finalistkami z celého světa vyniknout natolik, že si odvezla korunku. Stala se teprve druhou Češkou, která titul Miss Earth získala – navázala tak na úspěch Terezy Fajksové, která soutěž ovládla před třinácti lety.

Zdroj: Show Jana Krause, iDnes.cz

VIDEO: Děsí mě, kam se ženeme. V udržitelnosti je lepší zkusit aspoň něco než nic, říká Jitka Nováčková

Nepotřebuju být jediná, kdo se přestěhuje do lesa a nebude jíst maso, potřebuju ale, aby bylo víc těch, kteří se nad udržitelností zamyslí, míní. | Video: Daniela Písařovicová
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama