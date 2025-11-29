Natálie Puškinová po návratu z Filipín, odkud si přivezla titul Miss Earth, hned přiznala, že nejvíc se bojí účasti v Show Jana Krause. Její obavy se rychle naplnily – moderátor ji skutečně pozval na legendární červenou pohovku a nevynechal ani otázky na nedávný rozchod. „Z Show Jana Krause mám trochu strach, protože jsem to sledovala jako malá a teď tam budu na té červené pohovce sedět já, takže doufám, že si neurvu ostudu,“ svěřila se ještě na letišti Puškinová.
Strach z červené pohovky vystřídal úsměv: Natálie Puškinová otevřeně o rozchodu i nové životní etapě
Čerstvá Miss Earth Natálie Puškinová ještě na letišti přiznávala, že má z vystoupení v Show Jana Krause větší trému než z finále světové soutěže krásy. Nakonec však dorazila sebevědomá, s úsměvem – moderátorovi nasadila korunku, otevřeně promluvila o nedávném rozchodu i o tom, proč bere své ekologické poslání mnohem vážněji než jen jako „soutěžní“ téma.
Do studia ale dorazila uvolněná, usměvavá a jistá sama sebou. Během rozhovoru si moderátora odlehčeně „povýšila“ na prince, když mu na hlavu posadila svou korunku. V soukromí ale momentálně žádného partnera nemá. Krátce před tím, než odletěla na světové finále, ukončila dvouletý vztah. Jan Kraus to označil za skvělé načasování, ona to ale vidí jinak: „Nevím, kdy je vhodný čas na to se rozcházet,“ reagovala Puškinová. „Mám spoustu práce, vztahy teď neřeším,“ dodala.
Korunka Miss Earth pro ni neznamená jen prestižní titul, ale také závazek k environmentálním projektům. „Asi nebudu muset uklízet, takhle bych to neřekla. Sbírala jsem odpadky na Filipínách a některé slečny to dělaly na oko, ale já jsem environmentálně smýšlející odjakživa,“ řekla v Show Jana Krause a zdůraznila, že ekologii bere vážně už dlouho, ne jen kvůli soutěži.
Na pobyt v Manile a samotnou soutěž bude podle svých slov vzpomínat velmi pozitivně. S řadou dívek si padla do oka. „Byly jsme rozděleny do čtyř týmů – Earth, Water, Fire a Eco. Já byla tým Voda a tam nás bylo dvacet. Všechny ty slečny byly takové podporující a přátelské. Pět nebo šest mi bylo vážně sympatických. Žádná rivalita tam nebyla. Ale slyšela jsem, že u ostatních týmů to tak nebylo,“ popsala atmosféru Puškinová.
Mladá královna krásy studuje marketing a PR na Karlově univerzitě a v Manile dokázala mezi 81 finalistkami z celého světa vyniknout natolik, že si odvezla korunku. Stala se teprve druhou Češkou, která titul Miss Earth získala – navázala tak na úspěch Terezy Fajksové, která soutěž ovládla před třinácti lety.