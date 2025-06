Rakovina kůže není jen záležitost seniorů. Které mýty přetrvávají už od devadesátek?

Vzpomínáte si na ta horká léta, kdy bylo opálení symbolem krásy, zdraví a možná i trochu společenského statusu? Ležet celé odpoledne na dece bez ochrany, s opalovacím olejem a časopisem v ruce, bylo tehdy úplně normální – stejně jako ignorovat první zarudnutí kůže s tím, že „do zítřka to zhnědne“ a „aspoň budu opálená“. Dnes už ale víme, že slunce není jen letní kulisa, ale i tichý zloděj kolagenu a zdraví.

Věda nám v posledních desetiletích odkryla nepříjemnou pravdu: to, co jsme považovali za zdravý bronz, je často jen známka poškození, které se na kůži načítá jako neviditelný dluh. A i když dnes máme k dispozici moderní přípravky, chytré aplikace a léta výzkumů, mnohé mýty přetrvávají. Právě proto se společně podíváme na ty nejčastější omyly, kterým se stále věří – a které by bylo načase konečně spálit. Metaforicky, samozřejmě.

Podívejte se do grafiky na 7 mýtů o opalování, které je načase poslat do chládku.