3. 12.
Miniaturní plavky a provokativní pózy. Je to ještě móda, nebo reklama na eskort?

138 Apparel
138 Apparel
138 Apparel
138 Apparel
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Víc než svou ležérní a sportovní módou proslula kalifornská značka 138 sexuálně nabitými kampaněmi. Modelky předvádějí miniaturní plavky v pózách tak provokativních, až to podle některých vypadá jako reklama na eskortní agenturu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Plavkové kampaně se vždy pohybují trochu na hraně, jelikož odhalují podstatně víc kůže než denní oblečení. Pro módní domy je to jednoznačně příležitost, jak zaujmout širší publikum. Přesně tak to pojímá i kalifornská značka 138. Od svého založení v roce 2013 upoutala už několikrát pozornost svými lascivními plavkovými kampaněmi. A výjimkou nebyla ani ta letošní, kde si na pomoc přizvala influencerky, modelky a dokonce i playmate z Playboye.

Na nejprovokativnější fotografie z této kampaně se můžete podívat v naší galerii.

Provokativní kampaně

Značka 138 z Los Angeles sebe samu charakterizuje jako módní dům zaměřený na trendy sportovní oblečení, luxusní módu, spodní prádlo, plavky, ale také na kosmetické a wellness produkty.

Za deset let od svého založení proslula spíše provokativními kampaněmi. I v té letošní pózují modelky v miniaturních plavkách ve vyzývavých pózách. Na ty nejlepší záběry se podívejte do naší galerie.

138 Apparel
138 Apparel
Všechny štítky

