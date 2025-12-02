Plavkové kampaně se vždy pohybují trochu na hraně, jelikož odhalují podstatně víc kůže než denní oblečení. Pro módní domy je to jednoznačně příležitost, jak zaujmout širší publikum. Přesně tak to pojímá i kalifornská značka 138. Od svého založení v roce 2013 upoutala už několikrát pozornost svými lascivními plavkovými kampaněmi. A výjimkou nebyla ani ta letošní, kde si na pomoc přizvala influencerky, modelky a dokonce i playmate z Playboye.
Miniaturní plavky a provokativní pózy. Je to ještě móda, nebo reklama na eskort?
Víc než svou ležérní a sportovní módou proslula kalifornská značka 138 sexuálně nabitými kampaněmi. Modelky předvádějí miniaturní plavky v pózách tak provokativních, až to podle některých vypadá jako reklama na eskortní agenturu.
Provokativní kampaně
Značka 138 z Los Angeles sebe samu charakterizuje jako módní dům zaměřený na trendy sportovní oblečení, luxusní módu, spodní prádlo, plavky, ale také na kosmetické a wellness produkty.
Za deset let od svého založení proslula spíše provokativními kampaněmi. I v té letošní pózují modelky v miniaturních plavkách ve vyzývavých pózách. Na ty nejlepší záběry se podívejte do naší galerie.
Značka se ráda chlubí spolupracemi
Značka se ráda chlubí spoluprací s celebritami, modelkami a influencery. Jejím cílem je údajně nabídnout svým zákazníkům nejnovější a vzrušující módní návrhy.
Průkopník v módním průmyslu
Na svých webových stránkách se 138 prezentuje jako průkopník v módním průmyslu. Jejich kampaně přitom připomínají publikace časopisu Sports Illustrated, který proslul právě díky fotografiím žen v plavkách.
Nejen plavky
V kampani zaměřené na plavky se tu a tam mihnou i jiné kousky, které 138 vyrábí. Plavky, které zakrývají jen to nejnutnější, třeba v tomto stylingu ozvláštnili neonově žlutou mikinou, podkolenkami a teniskami. Všimne si toho někdo?
Retro inspirace
Inspirace 90. lety je v letošní kolekci zřejmá. Především zářivě rudá barva odkazuje na legendární seriál Baywatch: Pobřežní hlídka, kde o atraktivní plavčice nebyla nouze.
Móda z devadesítek
Na módu devadesátek odkazují také vysoce krojené spodní díly plavek.
Vnadné modelky
Vyzývavé pózy nezdůrazňují ani tak plavky, jako spíš vnadné křivky modelek.
Výsměch na sociálních sítích
Na sociálních sítích začali značku někteří komentující doslova trollit. „Za kolik? Mám jachtu,“ nechal se slyšet jeden z nich u fotografie spoře oděné modelky. Značka na to reagovala několika naštvanými emotikony.
Stránka pro eskort?
„Kdy konečně přiznáte, že toto je stránka pro eskort?“ zněl komentář u jiného příspěvku. „Haha, každému je to jasný. Na to instagramový účet 138 zareagoval také pouze klejícím smajlíkem.
Inluencerka Joanna Lopezová
Jednou z modelek je influencerka Joanna Lopezová, která se předvedla v tyrkysovém modelu doplněném slunečními brýlemi s bílými obroučkami, připomínajícími 60. léta.
Menší "menší"
Jak udělat malinkaté plavky ještě menšími? To je patrně cíl, který si ve svých designech 138 klade. V titěrných horních dílech se opakují výřezy, které zdůrazňují spodní část ňader, anglicky underboob, neboli v doslovném překladu podprso.
Modelka Suvi Laihová
Další letní styling plavek, tentokrát doplňený zkrácenou sportovní mikinou, předvedla finská modelka Suvi Laihová.
Modelku Ines Trocchiová
Podobně stylizovali i italskou modelku Ines Trocchiovou v loňské kampani. Značka 138 kromě oblečení usilovně propaguje i své „vodní produkty“, myšleno láhve na vodu, které se cenově pohybují od 30 dolarů výš (cca 700 korun).