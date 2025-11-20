21. 11. Albert
Scardigan: Trendový hybrid šály a cardiganu, bez kterého se letos v zimě neobejtede

Scardigan
Foto: M&S
Scardigan
ScardiganFoto: M&S
Petra Holakovská

Pokud hledáte kousek, který okamžitě oživí váš outfit, zaujme na první dobrou a zároveň nabízí maximální pohodlí, pak sáhněte po scardiganu. Spojuje klasický cardigan s integrovanou šálovou částí, takže získáte dva módní prvky v jednom. A podle módních magazínů, je scardigan právě teď jedním z must-have trendů nadcházející zimy!

Scardigan (někdy označovaný jako „scarf cardigan) je cardigan s přidanou šálovou částí. Šál může být pevně přišitý nebo odnímatelný, což z něj činí univerzální kousek, který se hodí do různých outfitů. Tento kousek oděvu je geniální právě svou jednoduchostí. Díky šálové části je navíc dostatečně atraktivní, , takže nemusíte přidávat žádné další doplňky, aby outfit působil stylově.

boty, žena
boty, žena

Módní inspirace: Vysoké kozačky slaví comeback. Víte, jak je nosit?

Móda a krása

Proč je scardigan aktuálně tak populární

Scardigan je jedním z klíčových trendů sezóny i díky tomu, že umožňuje efektivní vrstvení. Pod něj se doporučuje nosit jemné vrstvy, jako je rolák nebo lehká košile, aby vynikl kontrast textur a outfit působil promyšleně a sofistikovaně. Jedná se o trend, který spojuje praktičnost, pohodlí a eleganci. Umožňuje vrstvení a zároveň působí stylově bez zbytečných doplňků. Pokud chcete být v souladu s módními trendy pro podzim a zimu 2025, je pořízení scardiganu skvělou investicí do vašeho šatníku. Na to, jak scardigan nosit, se podívejte do galerie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jedna bunda, sto možností – z města do chalupy. Podzimní outfity, které zvládnou vše

Jako klasický cardigan

Oblečte ho přes tričko, košili nebo rolák. Scardigan může zůstat i rozepnutý – funguje jako lehká vrchní vrstva. Skvěle sedne k džínám, legínám nebo úzkým kalhotám.

Scardigan
Foto: M&S
Zdroj: M&S

