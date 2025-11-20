Scardigan (někdy označovaný jako „scarf cardigan“) je cardigan s přidanou šálovou částí. Šál může být pevně přišitý nebo odnímatelný, což z něj činí univerzální kousek, který se hodí do různých outfitů. Tento kousek oděvu je geniální právě svou jednoduchostí. Díky šálové části je navíc dostatečně atraktivní, , takže nemusíte přidávat žádné další doplňky, aby outfit působil stylově.
