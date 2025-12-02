Soutěž Miss Plus Size Modelky ČR dlouhodobě podporuje různorodost a sebevědomí žen s plnějšími tvary a pořádá ji společnost České Modelky s.r.o. Letos se soutěže účastnilo 12 finalistek z celé České republiky, které své kvality předvedly během natáčení medailonků, profesionálního focení a závěrečného online hlasování.
Ženy všech tvarů na výsluní: Soutěž Miss Plus Size Modelky ČR má novou královnu krásy
Šestý ročník soutěže Miss Plus Size Modelky ČR 2025 má svou vítězku. Titul získala Žaneta Lillien Hubinková z Prahy, která si svým šarmem a osobností získala přízeň veřejnosti.
Ve finálním hlasování, které probíhalo od 1. července do 30. listopadu, získala vítězka Žaneta Lillien Hubinková 2252 hlasů. Na druhé příčce se umístila Natálie Žůrková z Břeclavi s 2021 hlasy, třetí místo obsadila Dominika Maňáková z Prahy s 1469 hlasy. Titul Miss Sympatie Plus Size Modelky ČR 2025 získala Petra Širůčková z Kolína, která obdržela 357 hlasů ve speciálním veřejném hlasování od 1. ledna do 30. června.
Patronkou letošního ročníku byla Natálie Hubingerová, vítězka Miss Europe 2023, čímž došlo k unikátnímu propojení klasické soutěže krásy s Miss pro plnoštíhlé ženy.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Miss Plus Size má svou nejsympatičtější finalistku. Boj o titul začne v červenci
Do dalšího ročníku se mohou ženy hlásit už nyní. Registrace je otevřena na stránkách soutěže. Kromě titulu Miss si finalistky odnesou i několik hodnotných cen a dárků. „Soutěž Miss Plus Size Modelky je určena pro ženy a dívky s konfekční velikostí 40 a výše ve věku 17 až 30 let. Hlasování probíhá on-line na webových stránkách plussizemodelky.cz/miss. Vítězky dalšího ročníku budou zveřejněny koncem roku 2026. Chceme, aby si každá finalistka vedle zážitku odnesla něco opravdu výjimečného. Díky partnerům soutěže všechny letošní finalistky získaly ceny v podobě společenských šatů od Butik La Silueta na míru a luxusní sady šperků od partnera JK3bijoux Jany Kotůlkové,“ řekl ředitel soutěže Radek Ahne.