Garderóba Ewy Farne na Slavících: Šaty měly jasné zadání, ušít je byla fuška

Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: TV Nova
Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: TV Nova
Petra Holakovská

Během včerejšího galavečera Český slavík zpěvačka Ewa Farna zářila jako pravá hvězda. A to nejen svým triumfem - byla zvolena zpěvačkou roku a zároveň absolutní slavicí. Eva na sebe opět strhla pozornost díky svému originálnímu outfitu, který si sama i navrhla.

Róba, která v záplavě ostatních slavnostních šatů neměla šanci zaniknout, vznikla v dílně oděvní designérky Radky Sirkové. Ewino zadání přitom bylo od začátku zcela jednoznačné. „Přála si oděv nekonformní, s výrazným názorem a ve stylu, který je jí vlastní,“ vypráví návrhářka a dodává: „Ewa je živel, je unikátní a bezpochyby hvězda prvního formátu. Má specifický vkus i jasnou představu o tom, jak pojmout outfit pro tento typ večera. Proto byla práce na modelu skutečně společným tvůrčím procesem,“ vysvětluje designérka Radka Sirková.

Ewa Farna, Lucie Bílá, Monika Absolonová
Ewa Farna, Lucie Bílá, Monika Absolonová

Neobvyklá kombinace

Výsledný model sestávající z šedoé atlasové košile, s korzetem z temně šedého taftu a supertvarující sukní s průstřihy a pásky z army zelené bandáže, rozhodně nezůstal bez reakcí. Farna si zachovala svůj pověstný kontroverzní look módní ikony a fanoušky, kteří netrpělivě čekali, v čem je tentokrát překvapí, rozhodně nezklamala. Snadné to ale nebylo. „Výroba modelu byla velmi náročná, ale Ewa je absolutní profesionál a skvělý člověk,“ popisuje spolupráci na večerních šatech Sirková.

Ewa Farna
Ewa Farna
Foto: TV Nova
Šaty, co nosí štěstí

Návrhářka Radka měla možnost s Ewou spolupracovat již dříve — byla to právě ona, která vytvořila kostýmy a večerní šaty pro předávání cen Anděl v roce 2022 či outfity pro turné k albu Umami. I proto je ráda, že to byly právě tyto šaty, které Ewu doprovodily k úspěchu na Slavících.

Ewa Farna
Ewa Farna
Foto: TV Nova

Zdroj: návrhářka Radka Sirková, autorka šatů

