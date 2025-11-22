Garderóba Ewy Farne na Slavících: Šaty měly jasné zadání, ušít je byla fuška

Róba, která v záplavě ostatních slavnostních šatů neměla šanci zaniknout, vznikla v dílně oděvní designérky Radky Sirkové. Ewino zadání přitom bylo od začátku zcela jednoznačné. „Přála si oděv nekonformní, s výrazným názorem a ve stylu, který je jí vlastní,“ vypráví návrhářka a dodává: „Ewa je živel, je unikátní a bezpochyby hvězda prvního formátu. Má specifický vkus i jasnou představu o tom, jak pojmout outfit pro tento typ večera. Proto byla práce na modelu skutečně společným tvůrčím procesem,“ vysvětluje designérka Radka Sirková.
