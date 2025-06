Bříško, zmiz! Jak v létě zakrýt faldy kolem pasu a neupotit se přitom k smrti?

Čas a životní zkušenosti se někdy podepisují na postavě trochu nemilosrdně. Zvlášť kolem čtyřicítky, když tělo začne mít vlastní hlavu a bříško se jaksi přihlásí o slovo. Ať už je na vině hormonální výkyv, děti, nebo prostě radosti života (a sladké večery u televize), rozhodně to neznamená, že je potřeba rezignovat na styl a vkus. Naopak! Právě teď je ta pravá chvíle ukázat, že móda není jen pro dvacítky v crop topu, ale i pro ženy, které vědí, co jim sluší – a co je třeba lehce zahalit.