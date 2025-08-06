Reklama
Soňa v Extrémních proměnách zhubla 60 kilo. Nepoznala ji ani vlastní matka

Extrémní proměny SK: Soňa
Foto: TV Nova
Extrémní proměny SK: Soňa
Extrémní proměny SK: SoňaFoto: TV Nova
Soňa šla do Extrémních proměn s váhou dosahující 138 kilogramů. Maminka dvou dětí s nadváhou bojovala odmalička a už i její manžel se vzdal představy o tom, že bude mít "hubenou ženu". Navzdory skepsi vlastní rodiny ale Soňa všechny překvapila.

Soňa Šubjaková ze slovenského Námestova je vdaná maminka dvou dětí a v době natáčení je jí 35 let. Momentálně je na mateřské. Ačkoli se snaží svým dětem plnohodnotně věnovat, cítí, že kvůli svojí nadváze jim často nestačí.

S manželem Karolem jsou spolu už osmnáct let, přesto Soňa přiznává, že se před ním kvůli své obezitě často stydí. A ačkoli někdy i uvažuje nad třetím dítětem, ví, že její nadváha by to komplikovala. Navíc její manžel otevřeně říká, že sní o „hubené ženě“, ale s příchodem dětí už poněkud rezignoval na to, že se Soňa změní. Na její váhu už se radši ani neptal, jelikož z toho byla pokaždé hádka. Extrémní proměny sledovali už delší dobu a Soňa byla u nejedné části dojatá, až se nakonec sama rozhodla přihlásit.

Jak dopadla její proměna? Zjistíte v galerii.

