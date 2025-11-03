3. 11. Hubert
Šéfové z nočních můr. Slavní lidé, kteří terorizují svoje zaměstnance

Meghan Markle
Meghan MarkleFoto: Reuters
Meghan Markle
Meghan MarkleFoto: Reuters
Daniela Straková
Daniela Straková

Někomu se může zdát práce pro slavné a bohaté jako splněný sen. Jenže někdy se i vysněná práce může změnit v noční můru a z éterických bytostí, které známe z filmového plátna, jsou najednou rozmazlení snobi a šéfové přímo na zabití.

Pracovat pro slavné lidi má pochopitelnou přitažlivost z časopisů vypadají přátelsky a přívětivě, jsou obvykle krásní, úspěšní a bohatí. Jenže mnozí z nich jsou nároční, panovační či přímo rozmazlení.

Tom Sean Pšenička na předávání Cen Anděl za rok 2022 v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze.
Tom Sean Pšenička na předávání Cen Anděl za rok 2022 v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze.

S kým žije Tom Sean Pšenička? Je to krásná herečka a dcera slavného českého páru

Celebrity

Asistent slavného herce Christiana Balea musel po desetileté spolupráci docházet na psychoterapii. Jedním z jeho běžných úkolů bylo čichat k hercově podpaží. Dlouholetí pracovníci Buckinghamského paláce dávali hromadné výpovědi poté, co je prý každodenně šikanovala partnerka a pozdější manželka prince Harryho, herečka Meghan Markle. Na své asistenty mají často celebrity nelidské požadavky, počítají s tím, že jim budou k dispozici 24 hodin denně, vyhazují je za nejmenší prohřešky, platí jim málo nebo vůbec.

Podívejte se do naší galerie na ty celebrity, které jsou šéfy jako z hororu.

Meghan Markle

Na manželku prince Harryho Meghan Markle prý přicházely stížnosti od personálu v Buckinghamském paláci zcela pravidelně ještě předtím, než se pár odstěhoval do zámoří. Na zaměstnance údajně běžně řvala, nerespektovala jejich osobní hranice ani volný čas a lehce se urazila. Zasedala si zejména na mladší ženy a opakovaně je rozplakávala. Když se jí královská rodina, včetně jejího švagra, prince Williama, a jeho ženy Catherine, snažila domluvit, Markle na to odvětila, že není její práce někoho rozmazlovat. Někdejší zaměstnanci páru dokonce založili tzv. Klub přeživších Sussexu (Sussex Survivors Club) a svěřili se novináři Valentinu Lowovi, že je podle nich vévodkyně narcistická sociopatka, která ráda manipuluje.

ČTĚTE TAKÉ: Meghan Markle se brání nařčení ze šikany zaměstnanců

Meghan Markle
Foto: Reuters
