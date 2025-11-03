Šéfové z nočních můr. Slavní lidé, kteří terorizují svoje zaměstnance

Lady Gaga čelila za nevhodné chování vůči své asistentce soudnímu řízení. Jennifer O‘Neill, která byla zároveň zpěvaččinou někdejší spolubydlící, ji žalovala kvůli nevyplaceným přesčasům. Činilo to až 7168 hodin, přičemž pracovala 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zpěvačka také svou asistentku nutila spát s ní v jedné posteli, aby jí byla kdykoliv v noci k dispozici. Na turné proto O‘Neill nedostala ani vlastní hotelový pokoj.
„Neměla jsem žádné soukromí ani možnost si promluvit s rodinou nebo přáteli, neměla jsem šanci se ani s nikým vyspat, kdybych byla chtěla,“ stěžovala si O‘Neill u soudu. Se zpěvačkou se nakonec dohodla na vyrovnání mimo soud. Gaga měla za to, že jí dělala naopak laskavost, když ji poskytla možnost práce, na kterou neměla kvalifikaci. „Je to odporný člověk,“ vyjádřila se na účet své někdejší asistentky.