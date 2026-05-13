Návrat v nedohlednu! Jana Boušková po operaci stále trpí, fanoušci Prostřena! mají smůlu

Jana Boušková a Václav VydraFoto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová

Herečka Jana Boušková si po loňské operaci páteře stále neoddechla. Náročný zákrok ji už více než rok omezuje v běžném životě i práci a návrat před kamery je zatím v nedohlednu. Smutnou zprávu nesou těžce hlavně fanoušci oblíbeného pořadu Prostřeno!

Už více než rok je herečka Jana Boušková omezená v osobním i pracovním životě kvůli operaci páteře, kterou podstoupila po zranění minulý rok na jaře. A jak se zdá, do starých kolejí se jen tak nevrátí. Což je smutná zpráva hlavně pro fanoušky pořadu Prostřeno!, kterým s manželem Václavem Vydrou roky provází.

A právě Vydra promluvil o tom, jak to s případným návratem jeho manželky do Prostřeno! vypadá. „Zrovna nedávno jsme se o tom s manželkou bavili. Asi by chtěla zpátky. Je ovšem otázka, jak reálné je vrátit se naplno. Možná by to předtím musela nejdřív zkusit,“ zauvažoval Vydra, podle kterého jeho ženu omezuje hlavně velká únava. „Janička je při věci, ale to načítání by jí trvalo déle. Jak jsem už říkal, brzy se unavuje. Dřív jsme na jeden zátah namluvili třeba sedm dílů, dnes je otázka, jestli by Jana za den zvládla víc než dva díly. A blokovat kvůli tomu studio třeba tři dny nejde,“ poukázal na praktické důvody, které návratu do práce brání. Přesto se však naděje nevzdává. „Ale třeba to půjde, třeba se do toho zase dostane,“ řekl pro eXtra.cz.

Dle jeho slov zatím o Janin návrat televize Prima aktivně zájem neprojevila. „Na druhou stranu televizi chápu. Hrají na sledovanost a jistotu. Nebudou měnit to, co stoprocentně funguje,“ naznačila, že diváci jsou podle všeho spokojeni s tím, jak Bouškovou zastoupila kamarádka Jana Paulová. Ta se toho ale ze začátku dost bála. „Přiznám se, že jsem šla do něčeho, nevím čeho, dělat nevím co, ale hned jsem si to pustila a hned jsem si to poslechla, jak to dělají, aby diváci nebyli rozhořčeni, že k tomu přistupuju jinak, abych tu Janičku co nejdůstojněji zastoupila,“ přiznala tehdy Paulová.

Bouškovou provází zdravotní komplikace už nějakou dobu. Vydra prozradil, že velkou zátěží pro její organismus byly hlavně anestezie. „Jana měla smůlu na různá zranění, která si vyžadovala operaci. No a po té jedné – to nebylo úplně zranění, to byl prostě vnitřní problém, který se musel řešit operativně, akutně – měla poměrně dlouhou narkózu. A ta jí udělala hrozný zásah v hlavě. Rozjelo to jak paměťový, tak motorický problém,“ vysvětlil Václav Vydra loni v prosinci v rozhovoru pro Blesk.

Zdroj: eXtra.cz

