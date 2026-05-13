To, co se už dlouho proslýchalo – a sice že manželství moderátorky Daniely Brzobohaté a hudebníka Ondřeje Brzobohatého se rozpadlo, je od včerejška potvrzeným faktem. Na svých profilech na sociálních sítích to zveřejnili oba jmenovaní. A to přesto, že se snažili krach vztahu dlouho ututlat. Vyvstává tak otázka, co rozpad manželství způsobilo.
Utajovaný rozpad manželství je venku! Co definitivně rozdělilo Danielu a Ondřeje Brzobohaté?
Zatímco Daniela a Ondřej Brzobohatí veřejně mluví o klidném rozchodu plném respektu, z jejich okolí prosakují informace o bolestivém tématu, které mělo vztah definitivně rozdělit.
„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ napsal ve Stories na Instagramu Ondřej. „Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ dodal ještě. V podstatě totožné vyjádření se objevilo i u Daniely. Jak se dalo předpokládat, důvody se rozhodli nechat si pro sebe.
Jejich okolí je ale daleko sdílnější. Podle jednoho z kamarádů manželského páru stojí za rozchodem nenaplněná touha Daniely. „Není žádným tajemstvím, že jejím vroucným přáním je být maminkou. Vždy to pro ni byla alfa a omega. A s tím to vše souvisí,“ naznačil zdroj webu eXtra.cz. A opravdu, Brzobohatá se nikdy netajila tím, že mít dítě je pro ni velkým snem.
„Už jsem dávno říkala, že si život bez dítěte neumím představit, a za tím si stojím,“ řekla před časem v pořadu Showtime. A podle všeho i Ondřej měl v plánu s Danielou založit rodinu. „Danielu bych si nikdy nevzal, kdybych nebyl přesvědčený o tom, že je to nejgeniálnější matka mých dětí,“ tvrdil zamilovaně. „Nad tím, jaký bych byl otec, přemýšlím prakticky od svého dětství. Mně se ta role otce strašně líbí, protože byla velmi intenzivní ze strany mého táty, který na mě měl obrovský, krásný, kamarádský vliv a do dneška na to strašně rád vzpomínám. Vždycky jsem si přál, abych to, co mi táta předal, mohl předat dál,“ říkal v minulosti. Zda tak změnil názor nebo pár prostě neustál, že se jim nedařilo dítě počít, je stále zahaleno tajemstvím.