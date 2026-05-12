Kolem jednoho z nejsledovanějších párů českého showbyznysu se v posledních dnech rozvířila bouřlivá debata. Na sociálních sítích se totiž začaly množit spekulace o tom, že mezi Danielou a Ondřejem Brzobohatými nemusí být všechno tak idylické, jak se na první pohled zdá.
Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá se rozvádějí. Manželství vydrželo jen tři roky
Je jejich lásce konec? Manželství Daniely a Ondřeje Brzobohatých obestírá vlna spekulací. Fanoušci upozorňují na zmizelé společné fotografie i další podezřelé detaily. Nyní vše potvrdil sám Brzobohatý.
Pozornost fanoušků upoutal především fakt, že z jejich profilů údajně zmizela řada společných fotografií. Další si všimli, že moderátorka už nějakou dobu nenosí snubní prstýnek, který dříve téměř nesundávala. Právě tyto drobnosti okamžitě rozpoutaly lavinu otázek, zda jejich vztah neprochází krizí.
Spekulace přiživovalo i to, že se manželé delší dobu společně neobjevili ve společnosti. Nepotkávají se už ani při natáčení pořadu Inkognito, jehož byli nedílnou součástí. Přestože podobné „důkazy“ bývají často zavádějící, internet už má jasno a rozchod označuje za hotovou věc. Konec těmto spekulací udělal web Expres, který dle svého tvrzení má zprávy o rozvodu potvrzené z několika nezávislých zdrojů. A nyní se rozhodli celou věc potvrdit i sami slavní manželé. „S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou. Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ řekl lakonicky Brzobohatý.
Zatímco pro Danielu se jedná o první manželství, Ondřej je ženatý už potřetí. Rozvodem skončilo jeho manželství s produkční Johanou i Miss World Taťánou Kuchařovou. S tou se poslední roky soudil, jelikož ho veřejně obvinila z homosexuální orientace, neplodnosti a deviantního chování.