Meghan na pařížském týdnu módy
Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle se překvapivě ukázala v Evropě – a rovnou na nejpřednějším módním svátku, pařížském Fashion Weeku. Během pár hodin vystřídala několik výrazných outfitů a v hvězdné společnosti dorazila na přehlídku Balenciagy, kde se setkala i s Annou Wintourovou. Byla zachycena při příjezdu do luxusního pětihvězdičkového hotelu v srdci Paříže. Zvolila úplně bílý look – oversize plášť, sako i kalhoty – a před vstupem stihla pár elegantních póz pro fotografy, než zmizela v útrobách hotelu.