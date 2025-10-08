8. 10. Věra
Prince Harryho při jeho poslední návštěvě Británie pronásledovala stalkerka

princ Harry
princ Harry
Kateřina Potyšová
Mladší syn krále Karla III. dlouhou dobu tvrdil, že jeho rodina, kterou založil v bývalou herečkou Meghan Markle, není v bezpečí. A měl možná pravdu.

Při poslední návštěvě prince Harryho v jeho rodné Velké Británii se ukázalo, že s nebezpečím, kterého se obával, měl možná pravdu. Po dobu jeho pobytu ho totiž pronásledovala stalkerka, které se několikrát povedlo dostat do jeho bezprostřední blízkosti.

Princ William a princ Harry
Princ William a princ Harry

Princové William a Harry nezískají panství, kde je pohřbena jejich matka Diana

Celebrity

Při návštěvě Imperial College London se žena dostala k mladšímu synovi krále Karla III. na vzdálenost jen několika málo metrů. Fyzicky ji musela zastavit až princova ochranka. O několik dní dříve byla spatřena na další akci, kde se panovníkův syn ukázal. Při vyšetřování se ukázalo, že dotyčná je vévodou i vévodkyní ze Sussexu posedlá. V minulosti za nimi dokonce cestovala po celém světě. Do jejich blízkosti se pokoušela dostat i během jejich oficiální návštěvy Nigérie v roce 2024.

Právě složitá bezpečnostní situace byla důvodem mnoha neshod prince Harryho s jeho královskou rodinou. Když totiž s manželkou Meghan Markle odstoupili z postu pracujících členů rodiny, přišli i o nárok na ochranku. To Harry uvádí jako důvod, proč svou ženu a dvě děti do rodné země nebere. V televizním rozhovoru dokonce prohlásil, že si „nedokáže představit situaci, kdy by do Británie přivedl svou ženu a děti. To bylo poté, co soud zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí o omezení bezpečnostních opatření během svých pobytů ve Velké Británii.

Meghan na pařížském týdnu módy

Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle se překvapivě ukázala v Evropě – a rovnou na nejpřednějším módním svátku, pařížském Fashion Weeku. Během pár hodin vystřídala několik výrazných outfitů a v hvězdné společnosti dorazila na přehlídku Balenciagy, kde se setkala i s Annou Wintourovou. Byla zachycena při příjezdu do luxusního pětihvězdičkového hotelu v srdci Paříže. Zvolila úplně bílý look – oversize plášť, sako i kalhoty – a před vstupem stihla pár elegantních póz pro fotografy, než zmizela v útrobách hotelu.

Paris Fashion Week: Meghan Markle
Foto: Profimedia

Mohlo by vás zajímat: Jak tmavá bude jeho barva kůže, až se narodí. Meghan a Harry v rozhovoru s Oprah Winfreyovou

Video: Reuters/CBS

Zdroj: Blesk.cz

