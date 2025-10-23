S kým žije Tom Sean Pšenička? Je to krásná herečka a dcera slavného českého páru

Mladý herec a zpěvák Tom Sean Pšenička se už nějakou dobu netají tím, že ve svém životě našel partnerku – a není to jen tak kdokoli. Jeho srdce patří herečce Josefíně Prachařové, dceři známého hereckého páru Davida Prachaře a Lindy Rybové. Oba dva se navíc rozhodli rozšířit své soukromí i do společného bydlení, čímž veřejně potvrdili, že jde o víc než jen letmou známost.
Reklama
Z natáčení až do společného bytu
Tom Sean a Josefína se poznali při natáčení seriálu Ratolesti. Pracovní spolupráce se brzy proměnila v přátelství, které přerostlo ve vztah. „Ano, bydlíme spolu,“ řekl herec otevřeně v rozhovoru pro iDNES.cz, čímž oficiálně potvrdil, že jejich láska není jen krátkodobou romancí. Podle Josefíny spolu tvoří „hezkou domácnost“, i když s úsměvem přiznala, že Tom občas zapomíná uklidit.
Jejich vztah se od počátku netajil veřejnosti, ale dvojice si zároveň udržuje zdravou míru soukromí. Tom Sean o Josefíně mluví s respektem a obdivem. „Je to ta pravá,“ říká bez zaváhání.
Reklama
Rodina, která zůstává nohama na zemi
Josefína Prachařová pochází z umělecké rodiny, ale nikdy se nespoléhala na slavné jméno. Její otec David Prachař patří mezi nejuznávanější české herce a držitele Ceny Thálie, zatímco maminka Linda Rybová se stala televizní ikonou díky rolím v seriálech Ulice nebo Na vlnách Jadranu. Josefína přesto vyrůstala v prostředí, kde se kladl důraz na přirozenost a vzdělání. Rodiče se ji podle jejích vlastních slov snažili vést k samostatnosti – a i proto si dnes Josefína svou cestu k herectví razí po svém. „Nikdy jsme nechtěli, aby děti měly pocit, že jim něco spadne do klína,“ řekla dříve Linda Rybová. David Prachař dodal, že svou dceru v její herecké kariéře podporuje, ale zároveň ji vede k pokoře.
Když se Josefína seznámila s Tomem, její rodiče ho podle dostupných informací přijali velmi vřele. Herec si u tchána dokonce vysloužil sympatie, i když přiznal, že je „věčný sparťan“, zatímco Prachařovi fandí Slavii. „Sparta zdraví Slavii,“ vtipkoval Tom Sean o fotbalové rivalitě, která je prý jediným bodem neshody mezi ním a rodinou jeho partnerky.
Mládí, talent a pokora
Tom Sean Pšenička je jednou z mladých hvězd, které si diváci zapamatovali nejen díky seriálovým rolím, ale i osobnímu kouzlu. Kromě herectví se věnuje hudbě a sám o sobě říká, že se stále učí a hledá své místo. Josefína se mezitím začíná objevovat na scéně stále častěji – a i když vyrůstala ve stínu známých rodičů, působí přirozeně a neokázale. Jejich vztah tak spojuje svěžest mládí, rodinné kořeny i profesní ambice.
Oba jsou si vědomi toho, že jejich vztah budí pozornost. Snaží se proto udržovat rovnováhu mezi veřejným a soukromým životem. „Nejsme typ, který by dával všechno na Instagram,“ říká Tom Sean. Přesto jsou na veřejnosti často vidět společně — například na filmových premiérách či kulturních akcích. Dvojice působí vyrovnaně, bez skandálů, a právě tím se odlišuje od mnoha jiných mladých celebrit. Působí, že oba přesně vědí, co od života chtějí – a že si v sobě navzájem našli jistotu a klid.
Mohlo by vás zajímat: Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři o ní vědí, rodiče často ne
Mohlo by vás zajímat
Reklama